Otro perrito es atacado por el gusano barrenador, ahora en Coahuila

Un perro del municipio de Arteaga, Coahuila, fue diagnosticado con la presencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), siendo atendido de manera inmediata en una veterinaria de Saltillo.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez destaco, que tras su detección se realizaron acciones inmediatas con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) y se implementó un cerco sanitario para evitar más casos.

Hidalgo ocupa el sexto lugar nacional en incidencia del gusano barrenador Foto: Especial

Actualmente el perro se encuentra en tratamiento y observación.

Lo que sabemos del Gusano Barrenador

Aunque mucha gente piensa que el gusano barrenador solo afecta al ganado, también puede poner en riesgo a las personas. Se trata de la larva de una mosca que aprovecha heridas abiertas, raspones o zonas húmedas del cuerpo para depositar sus huevos. Cuando nacen, las larvas se meten en la piel y empiezan a alimentarse del tejido vivo, provocando una infección conocida como miasis.

Lo más delicado de este parásito es que no se queda únicamente en tejido muerto, como ocurre con otras larvas. El gusano barrenador invade tejido sano, causando dolor fuerte, inflamación, secreciones con mal olor e incluso daños graves en la piel si no se atiende a tiempo.

. Ilustración / DALL-E

Entre las señales de alerta están el dolor constante en una herida, enrojecimiento, sensación de que algo se mueve bajo la piel, inflamación, pus y heridas que simplemente no cicatrizan. Si además la persona estuvo recientemente en zonas rurales o lugares donde hay presencia de este insecto, es importante acudir al médico cuanto antes.

El tratamiento normalmente consiste en retirar las larvas con ayuda de especialistas y administrar medicamentos para evitar infecciones mayores. En casos más complicados puede ser necesario retirar tejido dañado mediante cirugía.

Para evitar este problema, especialistas recomiendan limpiar y cubrir cualquier herida, usar repelente en zonas de riesgo, mantener buena higiene y reportar casos sospechosos a las autoridades sanitarias.

Aunque durante años fue visto como un problema exclusivo del campo, el gusano barrenador volvió a encender alertas en México debido a su agresividad y a los casos detectados en humanos. Por eso, identificar los síntomas y actuar rápido puede evitar complicaciones serias.

También ha invadido a perritos

En perros, el gusano barrenador puede ser todavía más peligroso porque las moscas aprovechan cualquier herida, cortada, piquete, cirugía reciente o incluso zonas húmedas de la piel para poner sus huevos. Cuando las larvas nacen, empiezan a meterse en la carne viva y a alimentarse del tejido del animal, provocando una miasis que avanza muy rápido si no se atiende.

Gusano Barrenador del Ganado también ataca a perritos Especial

Las zonas más afectadas suelen ser orejas, patas, hocico, cola, abdomen o heridas ocultas bajo el pelo. En perros con mucho pelaje, el problema puede pasar desapercibido durante varios días.

Algunas señales de alerta son:

heridas que huelen muy mal

secreción con pus o sangre

agujeros o zonas húmedas en la piel

inflamación y dolor

el perro se lame o muerde mucho una parte del cuerpo

decaimiento, fiebre o falta de apetito

presencia visible de larvas moviéndose.

El tratamiento debe hacerlo un veterinario lo antes posible. Generalmente retiran las larvas, limpian la herida profundamente y recetan antibióticos, desinflamatorios y medicamentos antiparasitarios. Si la infestación es severa, puede requerirse sedación o cirugía para retirar tejido dañado.

Para prevenirlo, lo más importante es:

revisar constantemente la piel y el pelo del perro

limpiar y cubrir heridas

mantenerlo libre de pulgas y garrapatas

evitar acumulación de humedad o suciedad

usar productos repelentes recomendados por veterinarios.

En zonas cálidas, rurales o con presencia de ganado, el riesgo suele aumentar, especialmente en temporada de calor y lluvias.

*bb