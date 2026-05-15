Alistan 45 partidos locales estrategia rumbo a las elecciones de 2027

Integrantes de 45 de los 55 partidos locales de todo el país, que tienen un peso de cuatro millones de votos, analizarán si van con los partidos nacionales en alianza para las elecciones federales o solo centrarán sus fuerzas en las elecciones estatales.

En conferencia de prensa en el Senado, donde pidieron al morenista Alejandro Murat presentar su iniciativa para acceder a mayor presupuesto estatal en 2027, los voceros de la agrupación informaron que los partidos locales tuvieron cuatro millones de votos en el 2024; tienen cinco millones de militantes, ganaron 220 alcaldías y 42 diputaciones estatales.

Anunciaron la formalización de la Confederación Nacional de Partidos Locales, que tiene el propósito de visibilizar su presencia en las calles de todo el país.

Impulsan reforma presupuestal y de registro

“Hemos conformado, durante casi un año, distintas conversaciones para llegar a esta etapa donde hoy entregamos una iniciativa que fue trabajada al seno de los partidos locales de México, una iniciativa que contiene dos puntos fundamentales: tiene que ver con validar la votación de presidentes municipales para la obtención del registro o la permanencia del registro de los partidos en México.

“(...) y la otra, que se eliminen requisitos para que los partidos locales puedan obtener, o puedan estar en la bolsa total de los recursos locales”, señaló Bersahín López, secretario general de Nueva Alianza en Oaxaca.

Por su parte, Evodio Velázquez Aguirre, a nombre de las dirigencias del PRD en los estados, dijo que la formación de la Confederación Nacional de Partidos Políticos Locales en el país marca un precedente importante en estos momentos y de cara al 2027, como una fuerza desde los estados que buscará incidir no solo a nivel municipal y estatal, sino federal.

Exigen "piso parejo" frente al INE

Recordó que estos 45 partidos estatales cuentan con registro ante los organismos electorales locales y que la iniciativa entregada a Laura Itzel Castillo busca crear las condiciones de un “piso parejo” para esas fuerzas políticas en la toma de decisiones con los institutos electorales y el mismo INE.

A pregunta expresa sobre sus planes para las elecciones del 2027, si irán en coalición con los partidos nacionales para impulsar candidatos a la Cámara de Diputados federal o solo centrarán sus fuerzas en las elecciones locales, precisaron que será uno de los temas que definirán de manera conjunta.

Finalmente, aclararon que en esta organización están integrados partidos de todo tipo de perfil ideológico, no solo de izquierda.