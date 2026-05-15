La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 15 de mayo de 2026 

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del viernes 15 de mayo de 2026 desde la Ciudad de México, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la comparecencia y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Felicita a las maestras y maestros en su dia

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a las maestras y maestros por su día y agradeció su labor en la educación de niñas, niños y jóvenes en todo el territorio.