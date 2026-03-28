La luna es la primera parada para ir a Marte; NASA construye nueva base

La NASA presentó un plan de 20 mil millones de dólares para establecer una base lunar permanente antes de 2030.

El administrador de la agencia espacial estadunidense Jared Isaacman presentó esta semana la estrategia en la conferencia Ignition, celebrada en la sede central de la agencia en Washington.

Con lo cual, detalló el proyecto, considerado el más ambicioso desde el programa Apollo entre 1961 y 1972.

El proceso para esta hoja de ruta es que tenga éxito la misión Artemis II, que está previsto que la próxima semana envíe a cuatro astronautas a la órbita lunar, así como los operativos para que la Artemis IV consiga devolver a la humanidad a la Luna a principios de 2028.

La NASA contará con las empresas Lockheed Martin, SpaceX (propiedad de Elon Musk) y Blue Origin para probar vehículos de transporte y alunizaje en los próximos años y asegurarse de que pueden cumplir el intenso plan de alunizajes propuesto hoy por Isaacman: una misión lunar cada seis meses.

Estados Unidos no va dejar nunca más la Luna”, aseguró Isaacman, quien fue ratificado en su cargo al frente de la agencia a finales del año pasado.

La NASA priorizará aterrizajes robóticos frecuentes y pruebas de movilidad, incluidos los drones MoonFall.

Tan es así que a partir de 2027, se prevé un ritmo casi mensual de aterrizajes en la Luna de equipos y vehículos exploradores con cargas útiles científicas. Inversiones en energía, comunicaciones y movilidad terrestre, definió la NASA en su página web.

Infraestructura escalable para dar soporte a la presencia humana a largo plazo. “El objetivo es claro: sentar las bases de una base lunar duradera y dar el siguiente paso hacia Marte”, expresó la agencia espacial.

AMBICIOSA ESTRATEGIA:

La NASA invertirá 20 mil millones de dólares en la superficie lunar durante los próximos siete años para construir la base lunar.

Características del plan de la NASA:

Construir una base en la superficie lunar (no en órbita)

Mantener astronautas viviendo y trabajando de forma continua

Convertir la Luna en un punto de partida hacia Marte

MÁS PROYECTOS:

La NASA busca una transición a estaciones espaciales internacionales.

La agencia adquiriría un Módulo Central de propiedad gubernamental que se acoplaría a la estación espacial, seguido de módulos comerciales que se validarían utilizando las capacidades de la Estación Espacial Internacional.

TRES FASES DEL PROGRAMA:

Fase uno: Construir, probar y aprender.

Mediante las entregas del programa CLPS (Servicios Comerciales de Carga Lunar) y el programa LTV (Vehículo de Terreno Lunar), la agencia aumentará el ritmo de la actividad lunar.

Envíos de vehículos exploradores, instrumentos y demostraciones tecnológicas que impulsan la movilidad, la generación de energía (incluidas unidades de calentamiento por radioisótopos y generadores termoeléctricos por radioisótopos), las comunicaciones, la navegación, las operaciones en la superficie y una amplia gama de investigaciones científicas.

Fase dos: Infraestructura inicial.

Avanzar hacia una infraestructura semihabitable y una logística regular.

Respaldo de operaciones recurrentes de los astronautas en la superficie.

Incorporar importantes contribuciones internacionales, incluido el vehículo explorador presurizado de JAXA (Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial).

Fase tres: Presencia humana de larga duración.

Proporcionar la infraestructura más pesada necesaria para una presencia humana continua en la Luna, marcando la transición de expediciones periódicas a una base lunar permanente.

Esto incluirá los Hábitats Multipropósito (MPH) de la ASI (Agencia Espacial Italiana), el Vehículo Utilitario Lunar de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) y oportunidades para contribuciones adicionales en materia de habitabilidad, movilidad en la superficie y logística.

ASTRONAUTAS ESTÁN LISTOS PARA MISIÓN

Los cuatro astronautas que están por viajar alrededor de la Luna llegaron ayer al Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Los estadunidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch viajarán junto con el canadiense Jeremy Hansen, y están listos para despegar el 1 de abril.

Comenzaron una cuarentena en Houston el mes pasado y la continuarán mientras esperan la luz verde para la misión Artemis 2.

Vamos a la Luna”, exclamó Wiseman, el comandante de la misión, a su llegada con la tripulación.

-AFP

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