La Luna como destino

Desde tiempos inmemoriales, la Luna ha ejercido una fascinación magnética sobre el ser humano.

Ese faro nocturno, que rige mareas y calendarios, fue durante milenios un misterio inalcanzable, un plato celeste de luces y sombras que alimentó mitos, poesías y religiones.

Nuestra relación con el satélite ha sido, históricamente, una mezcla de reverencia y curiosidad científica, pero no fue sino hasta mediados del siglo pasado cuando esa observación pasiva se transformó en una búsqueda activa de respuestas.

Es asombroso recordar que hasta octubre de 1959, cuando la sonda soviética Luna-3 envió a la Tierra las primeras imágenes de la cara oculta, la humanidad sólo conocía 60% de la superficie lunar, fracción visible a través de los telescopios.

El resto del cuerpo celeste era un enigma absoluto, un vacío en nuestro mapa del cosmos que apenas empezábamos a descifrar bajo la presión de la competencia tecnológica y la incipiente carrera espacial.

El verdadero punto de inflexión llegó con las misiones Apolo. Aquella epopeya no sólo puso al hombre sobre el regolito lunar, sino que expandió las fronteras de lo posible para nuestra especie. Sin embargo, tras el cierre del programa en 1972, pareció que el interés por nuestro vecino más cercano se había desvanecido abruptamente.

Durante décadas, la Luna quedó relegada a un segundo plano en la agenda política y científica mundial, como si la conquista inicial hubiera sido suficiente para saciar nuestra ambición. Pero ese letargo terminó al comenzar este siglo. Un resurgimiento global, impulsado por misiones de exploración enviadas desde distintos países —como China, India y Japón—, volvió a poner la mirada en el cielo con objetivos renovados.

La apuesta más ambiciosa de esta nueva era es, sin duda, el programa Artemis de la NASA. Mañana miércoles 1 de abril, el Centro Espacial Kennedy en Florida será el escenario del despegue de Artemis II, una misión histórica que realizará el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en 53 años.

No se trata simplemente de un viaje de ida y vuelta para dejar una huella efímera; es el cimiento de una arquitectura científica mucho mayor y más compleja.

Los astronautas a bordo de la cápsula Orion probarán sistemas críticos de soporte vital en el espacio profundo, validando la tecnología necesaria para estancias prolongadas. La NASA ha dejado claras sus intenciones de establecer una base permanente en el satélite, aprovechando los recursos locales y creando un asentamiento que servirá como centro neurálgico para la investigación espacial. Este proyecto incluye, fundamentalmente, la preparación logística y biográfica para un eventual viaje tripulado a Marte, convirtiendo a la Luna en el trampolín indispensable hacia el planeta rojo y más allá.

El domingo, en la última conferencia de prensa ofrecida por la tripulación, la astronauta Christina Koch resumió el espíritu de este momento con una visión poderosa: “Espero que la misión marque una nueva era donde cada persona en la Tierra pueda mirar a la Luna y verla como un destino”. Esta declaración rompe con la idea de la Luna como un objeto lejano y estático, para presentarla como un lugar habitable y alcanzable para la humanidad. Para Koch y para la ciencia moderna, el regreso al satélite es también el primer paso para resolver dilemas existenciales que nos han acompañado desde que miramos las estrellas por primera vez. “Tenemos –dijo ella– la oportunidad de responder la pregunta de nuestras vidas: ¿Estamos solos?”.

En ese sentido, la Luna no representa el final del camino, sino nuestra puerta abierta al universo y el puesto de avanzada necesario para intentar responder, por fin, esa interrogante fundamental sobre nuestro lugar en la inmensidad del cosmos.

BUSCAPIÉS

Lo invito, estimado lector, a ser testigo de la historia. Por un lado, Excélsior está cubriendo esta misión Artemis con la misma pasión con que cubrió la primera órbita lunar tripulada, la del Apolo VIII, en diciembre de 1968. Por otro, lo invito a que me acompañe en el programa especial que Imagen Multicast transmitirá mañana a partir de las 4 de la tarde (tiempo del centro), con motivo del despegue. Sic itur ad astra.