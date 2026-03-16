Arman tenis mexicanos con insumos de China

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, Gto.— Una gran cantidad de empresas y de todas dimensiones, mejoran sus ganancias al importar materiales desde China u otros países del lejano oriente, para maquilar calzado en México y luego, venderlo en Estados Unidos.

Empresarios de Guanajuato compran todo tipo de material para que así, pueda resultar lo más barato posible, aunque lo más común es adquirir forros y suelas.

La suela suele ser hecha en plástico, polímeros que son importados a precios sumamente bajos básicamente de China, aunque también de Tailandia, Bangladesh, India o Vietnam, por ejemplo. Los forros también suelen ser de fibras plásticas y también son traídos del lejano oriente.

La industria del calzado buscó una alternativa a los altos precios del mercado mexicano. Andrés Guardiola

Nosotros lo que hacemos es que todo lo de plástico, lo traemos de China o cualquier otro país asiático. Por ejemplo, un upper —el corte—, de material sintético ya nos llega armado completamente”, explicó Jaime, propietario de una empresa en San Francisco del Rincón, al oeste del estado de Guanajuato.

Jaime destacó un ahorro sustancial, incluso de hasta 60%, al comprar materiales asiáticos, porque dijo, son muy pocas las empresas que utilizan insumos mexicanos.

“Porque es normal. No es ilegal en absoluto. Simplemente al armar el calzado aquí en México, es en automático, calzado mexicano, porque son mexicanos los que lo arman”, dijo.

Jaime detalló que la norma oficial 020, es decir, la norma del etiquetado, y al hacer el registro del control de calidad, la etiqueta debe indicar el origen del material del corte, del forro y la suela, asimismo mencionar el registro federal de contribuyente de la empresa y la cita Hecho en México.

El zapatero ponderó el hecho de que las normas comerciales en Estados Unidos son más generales que las mexicanas, por lo que no es difícil llevar el calzado mexicano con efectos de triangulación, "la triangulación no es difícil de hacer porque se puede hacer de manera legal o de manera ilegal, porque al final allá el comprador en lo que se fija es en la calidad”.

El oficio del zapatero se ha diluido con el tiempo, debido a la alta demanda de productos de origen chino. Excelsior

El empresario dijo que a la suela del zapato se le fija la horma, también obtenida en el extranjero. Al upper se le adhiere el forro, y después se ensambla con la suela. Aunque en menor porcentaje, los empresarios también compran las agujetas en China. Un elemento que sí suele ser mexicano, es la caja de cartón que contiene los zapatos, así sean botas, tenis, calzado para dama, huaraches o zapatos de vestir o casuales.

Zapatos "patito" para exportar

Jaime recordó el caso de unos colegas de San Francisco del Rincón, algunos de origen coreano, que clonan marcas de zapatos tenis, para llevarlos principalmente a Estados Unidos, en donde han tenido un gran éxito.

Pero hace apenas dos años, los corporativos de empresas como Adidas y Nike, demandaron la invasión del mercado californiano con productos que se parecían a los suyos, pero no eran.

La elaboración de calzado inspirado en marcas internacionales provocó demandas de empresas como Nike y Adidas. Andrés Guardiola

Tiendas en Los Ángeles, ofrecían los tenis y era prácticamente imposible distinguir un clon de un original. Incluso los clones tenían una mejor calidad que los originales.

“Esto no tuvo consecuencias para los fabricantes, simplemente las tiendas que les compraban los tenis dejaron de hacerlo. Lo que pasa es que el producto era mejor que el original, y si el original costaba 100 dólares, el clonado mexicano, costaba 40 dólares. O sea que el precio era más barato y la calidad mucho más alta, aunque se hacían pasar por Nike o por Adidas”.

Reportan problemas en aduanas de México

Una empresa puede comprar un contenedor o junto con otras empresas pueden comprar varios, para que el viaje del envío por barco, cueste todavía más barato.

Zapateros denuncian que la burocracia en las aduanas de México ralentiza la industria del calzado. Archivo

Gabriel, empresario que tiene su empresa en León, agregó que el proceso suele toparse con aduaneros corruptos, que bajo la idea de que el material que llega de China es ilegal, exigen dinero para dejarlo entrar a territorio nacional.