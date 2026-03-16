China y Europa ponen en riesgo al T-MEC

A las puertas de una revisión histórica del T-MEC, México enfrenta su crisis de credibilidad más severa: la transformación del país en un "puerto seco" para el lavado de origen de mercancías asiáticas y europeas. Una investigación binacional revela que sectores estratégicos —desde el acero y la maquinaria pesada hasta productos emblemáticos del campo como la miel, el café y las berries— están siendo infiltrados por esquemas de triangulación que burlan aranceles y normativas internacionales.

Mediante el uso de tecnologías forenses, como la espectrometría de masa y el análisis de isótopos estables, las aduanas estadounidenses (CBP) han detectado que productos etiquetados como "Hecho en México" poseen firmas biológicas de China, Vietnam o Turquía. Mientras tanto, auditorías energéticas de la CFE y registros del IMSS exponen la existencia de "plantas de papel" y empresas fachada con programas IMMEX que operan bajo el modelo de "kit de destornillador", simulando manufactura en procesos que apenas toman minutos.

Este panorama de competencia desleal y elusión arancelaria no sólo asfixia económicamente a los productores nacionales, sino que ha forzado al gobierno de México a lanzar la Operación Limpieza para intentar rescatar la integridad del sello nacional antes de que Washington ejecute represalias definitivas contra el motor comercial de la región.

Industria de destornillador

El caso de la planta XCMG North America en Escobedo, Nuevo León, se ha consolidado como la evidencia maestra de Estados Unidos para denunciar la "economía de destornillador" en México. Bajo el expediente de investigación EAPA 8133, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha aplicado medidas provisionales tras confirmar que la planta de maquinaria pesada opera como un centro de transbordo ilegal de mercancía china, evadiendo aranceles antidumping y compensatorios que superan el 165 por ciento.

El comercio con Estados Unidos ha repuntado en los últimos años. Foto: Especial

El punto de quiebre de la investigación fue el cruce de datos de consumo energético frente al volumen de exportación declarado. Mediante requerimientos de información bajo el formulario CF-28, la CBP analizó los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de las instalaciones en Nuevo León. El hallazgo fue matemático y demoledor: el consumo eléctrico de la planta es mil 100% menor de lo requerido para realizar procesos de fundición, soldadura pesada y ensamblaje de maquinaria como excavadoras y elevadores de tijera. Esta anomalía física demuestra que las unidades llegan a México en kits casi terminados desde la República Popular China, donde sólo se realizan ajustes mínimos antes de ser enviadas a EU como producto nacional.

Como consecuencia de este fraude documentado, la CBP ha ordenado la Entrada en Vivo (Live Entry) para toda la mercancía de XCMG, eliminando el beneficio de la confianza y obligando al depósito inmediato de aranceles antes de la liberación en aduana. El expediente detalla que los "registros de producción" presentados por la empresa resultaron ser listas de asistencia y bitácoras de uso de equipo sin una transformación real de materiales.

En un recorrido de Excélsior por su planta de Escobedo se pudo verificar que es una especie de bodega, fuera de la cual no se ve actividad algunas, su zona de estacionamiento está vacía y cuando se llamó para pedir información sobre el caso investigado en Estados Unidos, sólo sonó una contestadora, donde se dejó un mensaje sin respuesta.

Por otra parte, el caso de Zoomlion Heavy Industry NA, bajo el expediente EAPA 8245, representa la escalada más reciente y agresiva en la estrategia de fiscalización de la CBP. Este proceso no sólo es una investigación aislada, sino que se ha convertido en el modelo de "prueba de vida industrial" que Washington exigirá formalmente en la mesa de renegociación del T-MEC.

La empresa china Zoomlion enfrenta una investigación por parte de Estados Unidos. Tomada de Zoomlion

La investigación contra Zoomlion Heavy Industry NA Inc. se inició formalmente el 11 de febrero de 2026, tras una denuncia presentada por la Coalición de Fabricantes Estadunidenses de Equipos de Acceso Móvil.

El expediente señala que la empresa ha evadido aranceles antidumping y compensatorios que en China alcanzan tasas combinadas de hasta el 614.1 por ciento.

Según el análisis de la CBP contenido en el expediente, entre 2021 y 2025 las exportaciones de plataformas de elevación (elevadores de tijera) desde México a EU se dispararon 634%, mientras que las importaciones directas de China cayeron drásticamente.

A diferencia de auditorías previas, en el expediente EAPA 8245 la CBP documentó que los registros de producción de Zoomlion en su planta de México consistían únicamente en listas de asistencia y bitácoras de uso de equipo.

EU sostiene que una planta que exporta volúmenes masivos debe tener un registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporcional a una fuerza laboral de manufactura pesada. Si la nómina registrada es de menos de 50 empleados para una producción de cientos de unidades, el sistema dispara una alerta de Planta de Papel.

Siguiendo el precedente del expediente EAPA 8133 (XCMG), la investigación 8245 utiliza el consumo eléctrico como prueba forense. La CBP argumenta que la ausencia de un consumo de energía compatible con procesos de soldadura, corte de acero y pintura industrial demuestra que el producto llega a México ya terminado, donde sólo se realiza un ensamble menor ("kit de destornillador”).

Excélsior trató de contactar a la empresa para que diera su punto de vista sobre el caso, sin recibir respuesta, sólo una contestadora en sus instalaciones de la CDMX. En una búsqueda por internet, se ubicó su presunto domicilio en Vallejo, Gustavo A. Madero. Se acudió al lugar, ubicado en la estación Metrobús Poniente 146, donde sólo se encontró una bodega semiabandonanda y sin ninguna actividad que pudiera hablar de una sucursal de venta, bodega o producción.

Juguetes mexicanos

A las puertas de la revisión del T-MEC, México ha tenido que endurecer drásticamente su postura frente a las tácticas de elusión arancelaria que permitían que productos terminados de origen asiático se hicieran pasar por manufactura nacional.

El golpe más contundente ocurrió mediante el Decreto Presidencial del 21 de agosto de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual reformó las reglas de clasificación para el sector del juguete, cerrando una de las brechas más cínicas del comercio exterior.

Antes de esta reforma, empresas importadoras utilizaban la fracción arancelaria 9503.00.04 (correspondiente a juegos de ensamblaje) para introducir contenedores provenientes de Ningbo y Shenzhen a través del Puerto de Manzanillo.

Imagen de la aduna de Manzanillo. (Abraham Acosta)

El esquema consistía en segmentar juguetes terminados —principalmente carritos eléctricos y figuras de acción— en tres o cuatro cajas distintas: el chasis con el motor ya montado en una, las ruedas en otra y la batería en una tercera. En bodegas de la Ciudad de México y el Estado de México, el proceso de "fabricación" se limitaba a una operación de apenas 3 minutos consistente en insertar las ruedas a presión y conectar cables.

Con el decreto de agosto de 2025, México alineó sus criterios con las Notas Explicativas de la Clasificación Arancelaria, estableciendo que si un kit contiene los "elementos esenciales" de un juguete, debe pagar las cuotas compensatorias como producto terminado chino. Esta medida busca rescatar el 12.5% del mercado interno que había sido capturado por este dumping disfrazado, protegiendo a la industria juguetera nacional.

Venden miel pirata

Mientras el censo oficial de la Secretaría de Agricultura reporta una producción de 58 mil toneladas de miel al año, México exporta más de 90 mil toneladas. Parte de las 30 mil toneladas extra son jarabes de arroz y remolacha asiáticos “lavados” en bodegas de zonas mieleras.

Productores y especialistas del sector apícola de Yucatán advirtieron sobre la creciente preocupación por la posible falsificación de miel con jarabes industriales, algunos de ellos provenientes del mercado internacional, lo que podría afectar la reputación y el valor comercial de uno de los productos más importantes del campo yucateco.

La situación ha encendido alertas entre apicultores y comercializadores, ya que Yucatán es uno de los principales productores y exportadores de miel de México, además es una de las actividades que representa de gran manera el sustento de miles de familias en la región.

Nelly Ortiz, especialista en apicultura y responsable de un centro de investigación en Yucatán Abeja Planet, explicó que la adulteración de la miel suele realizarse mediante la mezcla con jarabes de azúcar o fructosa, lo que permite incrementar el volumen del producto y reducir costos, aunque con ello se alteran sus propiedades naturales.

Además de la crisis que hay en la creación de miel en Yucatán, también mencionó que hay actualmente una disminución de Apicultores, lo que podría representar 150 mil colmenas menos de las que se tenían. La falta de una Unión de Apicultores, también hace difícil que se tengan números exactos.

Ajo asiático "zacatecano"

Según registros de la International Trade Administration (ITA) y determinaciones de la CBP bajo la ley EAPA, el ajo de origen asiático enfrenta aranceles de hasta el 376%, lo que incentiva la triangulación a través de estados productores como Zacatecas.

Una paradoja es que aunque las exportaciones crecieron 30%, la superficie sembrada en Zacatecas disminuyó.

Para combatir esto, el Laboratorio de Servicios Científicos de la CBP ha implementado pruebas de espectrometría que contrastan los minerales del suelo volcánico mexicano contra los sedimentos de provincias chinas, dejando sin efecto los certificados de origen de papel."

Berries

La trazabilidad de las berries mexicanas ha pasado de la revisión documental a la validación molecular ante el endurecimiento de la vigilancia estadounidense. Mediante el análisis de Relación de Isótopos Estables (IRMS) de hidrógeno y oxígeno, laboratorios de la CBP han detectado que concentrados de frutos rojos etiquetados en Michoacán y Jalisco presentan una firma isotópica de precipitación y evaporación propia de climas esteparios del centro de Turquía o el noreste de China.

Esta huella hídrica contradice el perfil geoquímico de la Faja Volcánica Transmexicana, donde la altitud y los niveles de humedad específicos imprimen un sello biológico único. Este hallazgo no solo desmantela esquemas de triangulación que buscan evadir aranceles compensatorios, sino que obliga a México a adoptar mecanismos de geolocalización y certificación isotópica obligatorios para defender la reputación de sus denominaciones de origen frente a la sospecha de fraude comercial."

En la mesa de negociación que inicia hoy, este será un punto crítico porque EU sostiene que el crecimiento masivo de las exportaciones de berries mexicanas en 2024-2025 no coincide con el registro de nuevas plantaciones, sugiriendo que México está "reexportando" fruta extranjera como propia.

Aceite de oliva español

De acuerdo con auditorías de balance de masa del Departamento de Comercio de Estados Unidos y registros de rendimiento del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la industria del aceite de oliva en Baja California enfrenta una brecha logística insostenible: las exportaciones hacia el mercado estadunidense superan en casi un 400% la capacidad de molienda y producción física de los olivares del Valle de Guadalupe.

Cruces de datos del Sistema de Información Arancelaria y registros de tráfico portuario de la CBP sugieren una triangulación masiva, donde aceites de bajo costo de Túnez y España son importados a granel para ser mezclados y reetiquetados como Hecho en México.

Esta maniobra, documentada en expedientes de elusión de la International Trade Administration (ITA), burla las reglas de origen del T-MEC al declarar una transformación inexistente, utilizando el sello nacional para evadir las cuotas que Washington impone al Mediterráneo y exponiendo a los aceites vegetales mexicanos a represalias arancelarias por falta de integridad en la cadena de valor.

El daño cafetalero

Productores de Coatepec, Veracruz, han documentado que parte del café Robusta procedente de Brasil y Vietnam está siendo reempacado y comercializado como si fuera mexicano, para luego exportarse bajo la etiqueta de “café nacional”.

Actualmente, una tonelada de café mexicano se vende en alrededor de 6 mil pesos, mientras que la brasileña ronda los 3 mil 500 pesos, hasta 50% más barata. Esta brecha incentiva a comercializadores e industriales a sustituir el grano nacional por importado.

El café brasileño llega sin restricciones a los puertos de Campeche y Veracruz; el vietnamita entra por los puertos del Pacífico. En beneficios y plantas de tostado se mezcla o sustituye con grano nacional y luego se reempaca con etiquetas mexicanas, capitalizando la reputación del café veracruzano.

Los productores de Veracruz acusan daño de café extranjero. Lourdes López

Pero en el mercado de Estados Unidos ya no pudo entrar. Están burlando los aranceles y ya hubo reclamos”, reconocieron los productores.

Para frenar este fraude, las aduanas estadounidenses han desplegado el uso de análisis de isótopos estables y perfiles químicos multielementales. A través de sus laboratorios de servicios científicos (CBP - LSS), las autoridades detectan la "firma geológica" del grano; el café absorbe minerales específicos del suelo volcánico de Veracruz que son imposibles de replicar en las llanuras de Vietnam o Brasil.

Los reclamos formales, documentados en el Federal Register y bajo investigaciones de la Ley EAPA (Enforcement and Protect Act), señalan que el grano que intenta cruzar la frontera no coincide con los perfiles minerales de la región de Coatepec, lo que ha derivado en el rechazo de embarques y la emisión de alertas de importación. Este bloqueo técnico responde a violaciones directas del Capítulo 4 del T-MEC (Reglas de Origen).

Dulce amargo

La historia se repite en el sector azucarero. A finales de 2025, ingenios y comercializadoras reportaron grandes volúmenes de azúcar nacional embodegada sin poder colocarse en el mercado, mientras el país recibe jarabe de maíz de alta fructosa y azúcar refinada importada a precios inferiores a los costos de producción locales.

Los productores denuncian que esta entrada masiva de endulzantes foráneos desplaza al azúcar veracruzana, presiona los precios a la baja y provoca que los ingenios acumulen inventarios que no pueden vender. El resultado es un círculo de asfixia económica: bodegas llenas, flujo detenido y un precio pagado al productor que se desploma.

Aunque se anunciaron aranceles para frenar la entrada de nuevos productos, líderes locales y nacionales no prevén una mejoría. Muchos productores se endeudaron para sostener la zafra y hoy enfrentan un panorama incierto; algunos empeñaron bienes o hipotecaron propiedades para cubrir la producción sobrante.

Productores denuncian que el azúcar se está quedando en sus bodegas. Lourdes López

En los puertos del Golfo —sobre todo Veracruz y Altamira— el movimiento es constante: barcos cargados con fructosa y azúcar refinada descargan contenedores que se integran de inmediato a la cadena industrial del país. Desde ahí, el endulzante importado fluye hacia las grandes plantas refresqueras y alimentarias del centro y norte, ocupando el espacio que antes tenía el azúcar nacional.

Para los cañeros veracruzanos, cada embarque significa otra semana con bodegas llenas y precios deprimidos. En un estado que vive de la caña y del puerto, la escena es doblemente dolorosa: por el muelle entra el endulzante que desplaza al azúcar local, y en los ingenios se acumula la evidencia de un mercado que dejó de mirar hacia adentro.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos (DOC) publicó los resultados finales de la revisión administrativa del periodo 2022-2023 bajo el expediente A-201-845, relativo al Acuerdo de Suspensión de la Investigación de Derechos Antidumping sobre el Azúcar de México. Grupo BSM fue señalado por incumplir el requisito fundamental de eliminar al menos el 85% del margen de dumping identificado en la investigación original, afectando tanto las ventas de azúcar refinada como de otras variedades de endulzantes.

Este hallazgo desmiente la narrativa de competencia justa y sugiere que el producto mexicano sigue ingresando al mercado de EU a precios artificialmente bajos que distorsionan el comercio regional.

Ante este escenario, el Departamento de Comercio ha activado un protocolo de castigo preventivo. Mediante un "plan de acción" correctivo, Grupo BSM será sujeto a un monitoreo adicional específico y a consultas formales obligatorias. Este precedente administrativo es de vital importancia para la mesa de negociación del T-MEC que inicia hoy, ya que Washington ha dejado claro que la permanencia del Acuerdo de Suspensión —que evita la imposición de aranceles directos de hasta el 40.48%— depende de la disciplina absoluta de los ingenios nacionales.

En un Veracruz donde la caña de azúcar es el motor económico, este expediente se suma a las tensiones por la entrada de fructosa estadunidense, configurando un escenario de "asfixia doble" para los productores locales.

Productos pesqueros

En el sector acuícola, la presión también es creciente. Productores de tilapia explican que, mientras ellos enfrentan costos elevados de energía, alimento y sistemas de inocuidad, al mercado mexicano entra tilapia de Indonesia, Filipinas y China a precios imposibles de igualar.

Para producir un kilo de filete de tilapia le tienes que poner kilo y medio de pescado entero… eso te cuesta a ti aproximadamente 140, 150 pesos, y yo voy a la esquina de la casa y veo filetes de tilapia china en 61 pesos. Es una competencia desleal”, señaló Luis Gómez Garay, dirigente de la UGOCP.

A esto se suman subsidios ocultos en los países exportadores —tarifas eléctricas reducidas, apoyos al agua, costos energéticos por debajo del mercado— que no se declaran como subsidios directos, lo que dificulta demostrar formalmente el dumping.

Los testimonios coinciden con datos del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables: la tilapia asiática entra a México a precios equivalentes a una tercera o cuarta parte del costo de producción nacional.

La tilapia asiática es mucho más barata que la nacional. Lourdes López

La ruta inicia en los puertos del Pacífico: Manzanillo y Lázaro Cárdenas reciben semanalmente contenedores refrigerados provenientes de Asia.

El producto congelado se integra de inmediato a la cadena logística que abastece a supermercados y mayoristas del centro del país. Para los acuicultores mexicanos, el golpe es doble: mientras ellos sostienen sistemas de producción controlada y costos elevados, el pescado extranjero llega por mar, se distribuye con rapidez y ocupa el espacio del producto local.

Remolques y chasis

El sector mexicano de equipo de transporte pesado ha entrado en una fase de colapso operativo tras la resolución del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (DOC) bajo el expediente de investigación de derechos compensatorios C-201-866.

La autoridad estadounidense, mediante la resolución publicada en el Federal Register bajo la referencia 90 FR 36137, determinó imponer una tasa de subsidio del 133.18% ad valorem a la empresa Hyundai de México (Homex) y a una decena de fabricantes nacionales.

Esta sanción, aplicada mediante el criterio de "inferencias adversas", se derivó de la negativa sistemática de las plantas mexicanas a transparentar sus costos de insumos, lo que la International Trade Administration (ITA) interpreta como una admisión tácita de que los chasis son armados con acero y componentes subsidiados fuera de la región del T-MEC.

Estados Unidos investiga a productores de cajas secas de tráiler. Tomada de Frehauf

La crisis se profundiza en el segmento de remolques tipo furgón (Van Trailers), donde el expediente A-201-865 documenta una solicitud de márgenes de dumping del 431.89%, una cifra sin precedentes que busca expulsar de facto la manufactura mexicana del mercado norteamericano.

Según los documentos de la Coalición de Fabricantes de Remolques de EU presentados ante la Comisión de Comercio Internacional (USITC), existe evidencia de que empresas como Fruehauf de México, Lodi Trailers y Ventura Trailers operan bajo un esquema de transformación mínima que invalida el certificado de origen.

Ante este escenario, la Oficina de Aduanas (CBP) ha activado el protocolo de "entrada en vivo", obligando a los exportadores a realizar depósitos en efectivo por el valor total de los aranceles antes del cruce fronterizo, una medida que ha estrangulado el flujo comercial a sólo horas de que los equipos negociadores se sienten a revisar la viabilidad del tratado en su ciclo 2026.

Asedio regulatorio

La industria siderúrgica mexicana se encuentra bajo un asedio regulatorio sin precedentes que amenaza con desarticular las cadenas de valor automotrices y de infraestructura. El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) ha intensificado su política punitiva, destacando el caso de las tuberías especializadas fabricadas por TAMSA (Tenantis).

Bajo el expediente de revisión administrativa A-201-853, la autoridad estadunidense aplicó un cambio metodológico drástico al sustituir la tradicional prueba estadística "Cohen’s d" por un nuevo test de diferencia de precios orientado a detectar el targeted dumping. Esta transición técnica elevó el margen de castigo de un 30.38% a un 42.65%, encareciendo de facto el acero tubular mexicano utilizado en la industria energética de Texas y Luisiana.

El cerco se extiende al acero resistente a la corrosión, insumo crítico para la industria automotriz y de línea blanca. En el marco de las investigaciones acumuladas en el expediente A-201-863, empresas líderes como Ternium México y Galvasid enfrentan márgenes de dumping y derechos compensatorios que alcanzan el 24.09%. Esta cifra, ratificada tras las determinaciones finales de la Comisión de Comercio Internacional (USITC) en octubre de 2025 y aplicadas plenamente en este ciclo 2026, responde a la sospecha de que la producción nacional recibe subsidios que distorsionan el mercado regional.

Como medida de control absoluta, Washington ha formalizado la implementación estricta de la regla de origen "Melt and Pour" (Fundido y Vertido). A través de guías operativas de la CBP (Customs and Border Protection) publicadas a finales de 2025, se ha dejado claro que procesos secundarios realizados en plantas de Nuevo León o Coahuila, como el corte, decapado o pintura, ya no son suficientes para otorgar el "pasaporte T-MEC" a productos de origen asiático.

Esta normativa exige que el acero sea fundido íntegramente en la región de Norteamérica; de lo contrario, cualquier tubo o lámina con trazas de fundición extra-regional será procesado bajo los aranceles de la Sección 232, cerrando así la puerta trasera que permitía la entrada de insumos chinos transformados mínimamente en México.

Las plantas mexicanas enfrentan una serie de investigaciones por triangulación. Reuters

Lo que se ha hecho en México

En un esfuerzo por sanear las cadenas de valor antes de la renegociación del TMEC, la Secretaría de Economía (SE), en coordinación con el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha ejecutado una ofensiva contra el fraude aduanero denominada "Operación Limpieza".

Según el comunicado oficial de la SE emitido el 2 de marzo de 2026, el gobierno federal inició el procedimiento de cancelación del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) para 350 empresas del sector siderúrgico y manufacturero, tras detectar graves irregularidades en la simulación de procesos productivos y triangulación de mercancías de origen asiático.

Esta purga administrativa alcanzó un punto crítico con la revocación de permisos a empresas específicas señaladas por operar como "maquiladoras de papel". Casos documentados desde abril de 2025 y ratificados en este ciclo 2026 incluyen a firmas como Philkor Trends S. de R.L. de C.V., Kaizen Inc. S. de R.L. de C.V. y Grupo Maquilador Sin Frontera S.A. de C.V. Estas entidades, con presencia en Baja California y Jalisco, registraron incrementos exponenciales en sus importaciones de hasta el 1,355%, alegando manufactura de calzado y textiles que, tras inspecciones físicas, resultó inexistente. Las autoridades confirmaron que estas plantas carecían de maquinaria básica, operando únicamente como centros de reetiquetado para introducir productos terminados de China y Vietnam al mercado norteamericano bajo los beneficios del tratado.

Como sustento jurídico de estas acciones, el 23 de febrero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma el Reglamento de la Ley Aduanera. Este nuevo marco legal endurece los requisitos de permanencia en el programa IMMEX, haciendo obligatoria la trazabilidad digital y permitiendo la cancelación inmediata de patentes a agentes aduanales que faciliten estas redes de simulación. Hasta la fecha, la Secretaría de Economía ha confirmado la baja de 41 patentes aduanales por responsabilidad solidaria en el ingreso de mercancías subvaluadas, enviando una señal contundente a los socios del T-MEC sobre la determinación de México para erradicar la "economía de destornillador" y proteger la industria nacional legítima.