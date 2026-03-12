EU incluye a México en nueva investigación por supuesto comercio desleal

La Casa Blanca inició una nueva etapa de investigaciones comerciales internacionales que incluye a México, en un movimiento que podría tener implicaciones directas para el comercio bilateral y las cadenas de suministro de América del Norte.

La decisión fue anunciada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien confirmó que la administración del presidente Donald Trump revisará las políticas fiscales y prácticas comerciales de varios países, entre ellos México, bajo un mecanismo legal que permite imponer nuevos aranceles si se detectan prácticas consideradas desleales.

La investigación comercial bajo la Sección 301

La revisión, de acuerdo con el diario The Hill, se llevará a cabo mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que autoriza al gobierno estadounidense a imponer aranceles u otras sanciones comerciales cuando considere que las políticas de otro país afectan de manera injusta a la economía estadounidense.

Según explicó Jamieson Greer, la investigación busca determinar si existe exceso de capacidad y producción en el sector manufacturero en varios países que pueda generar distorsiones en el comercio internacional.

Entre las naciones bajo revisión se encuentran China, la Unión Europea, Japón, India y México, además de economías asiáticas y europeas con fuerte actividad industrial.

La administración estadounidense espera concluir la investigación antes del 24 de julio, fecha en que expiran los aranceles temporales del 10% aplicados recientemente a importaciones que no estaban cubiertas por exenciones comerciales.

Aranceles del 10% y nuevo enfoque

El gobierno de Donald Trump implementó recientemente gravámenes del 10% a determinados productos importados, una decisión que se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara gran parte de los impuestos a las importaciones aplicados previamente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

Ante ese escenario legal, la administración utilizó otra base jurídica: la Sección 122 de la Ley de Comercio, que permite aumentar aranceles de manera temporal para corregir desequilibrios graves en la balanza de pagos de Estados Unidos.

El objetivo, según funcionarios estadounidenses, es reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la industria manufacturera nacional, especialmente en sectores considerados estratégicos.

Jamieson Greer dijo que la administración del presidente Donald Trump revisará las políticas fiscales y prácticas comerciales de varios países. Reuters

México en el centro del debate comercial

La inclusión de México en la investigación tiene una dimensión económica y política relevante.

Actualmente, el país es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China en volumen total de intercambio comercial.

Gran parte de la industria manufacturera mexicana —desde autopartes hasta electrodomésticos y equipos electrónicos— está profundamente integrada a las cadenas de suministro norteamericanas, especialmente bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Desde esta perspectiva, que Washington señale a México por un supuesto “exceso estructural de capacidad productiva” resulta paradójico para muchos analistas, ya que buena parte de esa capacidad existe precisamente porque empresas estadounidenses trasladaron producción al país para abastecer su propio mercado.

Sin embargo, desde la lógica de la actual administración estadounidense, ese fenómeno forma parte del problema: producción industrial que, argumentan, podría estar generando empleos dentro de Estados Unidos.

Calendario de la investigación y consultas públicas

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrirá un proceso formal para recabar opiniones y evidencia sobre las prácticas comerciales investigadas.

El calendario anunciado contempla varias etapas.

El 17 de marzo comenzará la recepción de comentarios públicos, mientras que el 15 de abril será la fecha límite para su presentación.

Posteriormente, la administración estadounidense planea realizar una audiencia pública alrededor del 5 de mayo, donde empresas, expertos y representantes comerciales podrán exponer sus argumentos.

El propio Jamieson Greer aseguró que el gobierno estadounidense no busca prejuzgar los resultados, aunque dejó claro que las investigaciones forman parte de una estrategia para reforzar la industria manufacturera estadounidense.

Además de las investigaciones comerciales, la administración estadounidense anunció otra indagatoria separada también bajo la Sección 301, enfocada en la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso.

Según adelantó Greer, este proceso podría abarcar alrededor de 66 países.

El objetivo no será evaluar las condiciones internas de cada país, sino determinar si sus legislaciones permiten o no la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, un tema que ha ganado peso en la agenda comercial internacional.

asc