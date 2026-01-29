Ebrard confía que “estructura primordial del T-MEC” se mantenga

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se dijo optimista de que la “estructura primordial” del T-MEC salga adelante, al asegurar que existe un avance superior al 90 por ciento en los intereses planteados tanto por México como por Estados Unidos, como resultado de las reuniones sostenidas recientemente en Washington.

“Avanzamos mucho, para ser específico: los 54 temas que planteó Estados Unidos y los 12 que planteamos nosotros tienen ya un avance superior al 90 por ciento, en donde encontramos puntos de acercamiento”, señaló Ebrard.

El funcionario federal explicó que el diálogo entre ambos países permitió concluir una primera etapa del proceso, a la que denominó “fase de consulta”, señaló que actualmente se transita hacia una segunda fase con miras a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El reto inmediato será definir con claridad los objetivos finales de la revisión del acuerdo comercial, puntualizó.

“Lo que sigue por delante es que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del tratado”.

Ebrard aclaró que cuando las autoridades estadounidenses se refieren a reformas estructurales, hablan principalmente de temas que buscan adicionar al tratado, como la ampliación de las reglas de origen, aunque subrayó que aún no existe una propuesta concreta sobre el alcance de dichos cambios.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

“Cuando ellos hablan de reformas estructurales, se refieren a cosas que quieren adicionar, como ampliar las reglas de origen; sin embargo, todavía no han planteado cómo ni qué es lo que quieren”, explicó.

Temas laborales

Respecto al mecanismo laboral, señaló que el tema no fue discutido en la reunión más reciente, aunque reconoció que es un punto de interés común para ambos países, especialmente en lo relacionado con la simetría de los procedimientos.

“El otro tema, el mecanismo laboral, tampoco se discutió ayer, pero sabemos que les interesa, a nosotros también, que sea simétrico, que el procedimiento laboral tenga la misma velocidad de aquí para allá, no nada más de allá para acá; otro tema que mencionan, además de reglas de origen, es el tema laboral”, indicó.

Destaca llamada Sheinbaum-Trump

Marcelo Ebrard destacó además la llamada telefónica sostenida la mañana de este jueves, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual calificó como positiva y alentadora para la continuidad del tratado comercial.

“La llamada que acaba de ocurrir fue muy exitosa. De las llamadas que ha hecho la Presidenta con el presidente Trump, la de hoy ha sido la mejor; eso te habla de una muy buena relación, a pesar de todas las dificultades”, afirmó.

El titular de Economía reiteró su pronóstico favorable sobre el futuro del T-MEC y adelantó que México mantendrá una agenda activa de diálogo con sus socios comerciales en las próximas semanas.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

“Mi pronóstico es que va a seguir adelante, ahora lo que tenemos que precisar es lo que queremos cada una de las partes. El día de ayer tuvimos una primera conversación para orientar nuestro trabajo con los Estados Unidos y haremos lo propio con Canadá”, señaló.

En febrero se tiene programada la visita de alrededor de cien de las 230 empresas consideradas en la agenda de inversión, además de una próxima visita del secretario de Economía canadiense a México.

Ebrard ofreció estas declaraciones luego de encabezar, junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México.

Los resultados de este comité, de los otros instalados en cada una de las entidades federativas, se presentarán el próximo 4 de febrero, durante un evento que será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Museo Nacional de Antropología, al que asistirán cerca de mil empresarios de todo el país.

