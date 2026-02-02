Aparecen con vida Alejandra Rojas y Noé Jacob, confirma MC

Alejandra Rojas Báez, coordinadora de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano (MC) en Jilotzingo, y su primo Noé Jacob Pérez Rojas fueron localizados con vida la mañana de este domingo 2 de febrero de 2026, informó el partido político en el Estado de México a través de sus redes sociales.

Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos durante el fin de semana, luego de que se perdiera contacto con ellos en el fraccionamiento Jardines de Bella Vista, en el municipio de Tlalnepantla de Baz. Posteriormente, el Gobierno de Jilotzingo indicó que los primos habrían acudido a un establecimiento ubicado en Naucalpan.

En su comunicado, Movimiento Ciudadano Estado de México confirmó que Alejandra Rojas Báez, de 27 años, y Noé Jacob Pérez Rojas, de 26 años, ya se encuentran a salvo, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre las circunstancias de su localización.

El partido agradeció públicamente el apoyo recibido durante las labores de búsqueda.

Gracias a toda la familia naranja y ciudadanía en general que se sumó a esta búsqueda, compartiendo y solidarizándose”, expresó MC en su mensaje oficial.

Protocolos tras la desaparición

El Gobierno Municipal de Jilotzingo informó el sábado que, tras conocerse la desaparición, se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional, estableciendo comunicación con autoridades de Naucalpan y Atizapán, al ser estos los últimos puntos donde habrían sido vistos.

Las autoridades señalaron que los trabajos de colaboración continuarían para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre lo ocurrido.

Alejandra Rojas Báez nació el 16 de marzo de 1998. En la ficha de búsqueda, ya desactivada, fue descrita como una mujer de 1.64 metros de estatura, complexión robusta, rostro redondo, cabello teñido castaño claro, nariz chata, orejas medianas y un peso aproximado de 85 kilogramos.

Es hija de Miguel Rojas Solís, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Jilotzingo en 2024, quien se define públicamente como emprendedor y luchador social de la región.

Ya están con sus familias

El presidente municipal de Jilotzingo confirmó la localización de ambos jóvenes y detalló que ya se encuentran en sus domicilios, acompañados de sus familias.

Comparto con nuestra comunidad que nuestras vecinas y vecinos fueron localizados con bien en Naucalpan y ya se encuentran en casa, con sus familias. Agradezco la solidaridad y el respeto de todas y todos durante estas horas. Muy pronto estaremos informando de manera puntual por los canales oficiales”, señaló el edil.

Hasta ahora, no se ha informado de la comisión de algún delito, ni se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior localización.

