Día Mundial de los Humedales, esenciales contra el cambio climático

Al conmemorarse el Día Mundial de los Humedales, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) recordó que estos ecosistemas marinos son esenciales para la vida. En México, los manglares son mucho más que paisajes costeros: son barreras naturales contra huracanes, refugio de peces, aves y crustáceos, además de grandes aliados frente al cambio climático, ya que almacenan y capturan grandes cantidades de carbono.

La Conabio destacó que, para protegerlos, se requiere información continua, comparable y científicamente sólida que permita entender cómo evolucionan. Por ello, desde hace más de dos décadas coordina el Sistema de Monitoreo de los Manglares de México (SMMM), un esfuerzo pionero a nivel mundial que genera conocimiento sobre estos humedales, mediante la combinación de tecnología satelital, trabajo de campo y colaboración entre científicos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

El SMMM permite observar y entender cómo cambian los manglares a lo largo del tiempo, identificar sus amenazas y detectar oportunidades para restaurarlos, con el apoyo de diversas instituciones que colaboran para fortalecerlo.

De esta manera, se pueden describir y medir, con datos satelitales y de campo, cuánto carbono almacenan los humedales, cómo se recuperan tras el paso de huracanes, cómo detectar la presencia de especies invasoras y cómo monitorear espacialmente las áreas donde se realizan acciones de restauración.

Actualmente, y como complemento de la información que genera el Sistema de Monitoreo de los Manglares de México, la Conabio participa en otro proyecto que busca utilizar inteligencia artificial (IA) para generar conocimiento desde una perspectiva de variabilidad climática, con el fin de ampliar el entendimiento de los servicios ambientales que ofrecen y apoyar la toma de decisiones para su conservación y restauración.

La Conabio agregó que conocer los humedales es invertir en el bienestar presente y futuro del país. “La ciencia y el monitoreo continuo no sólo revelan cómo cambian estos ecosistemas, sino que brindan herramientas para protegerlos, conservarlos y restaurarlos, y así asegurar su resiliencia, ahora y para las generaciones futuras”.

Gracias a este monitoreo continuo y comparable a lo largo del tiempo, hoy contamos con una cartografía histórica (1970/1980, 2005, 2010, 2015 y 2020) que permite analizar tendencias de cambio y dinámicas espaciales de los manglares en todo el país. Próximamente se publicará el Inventario Nacional de Manglares actualizado al año 2025”, precisó. Cifras

Los manglares en territorio nacional representan 6 por ciento del total mundial y colocan a México en el cuarto lugar entre los países que cuentan con este ecosistema, sólo por debajo de Indonesia, Australia y Brasil.

Los manglares están presentes en los 17 estados de la República mexicana con litoral. Quintana Roo concentra la mayor superficie de manglar, mientras que Baja California registra la menor. La evaluación más reciente arrojó una superficie de 905 mil 086 hectáreas de manglar en México para 2020, lo que representó un incremento de 14.3 por ciento en comparación con 2015.

Según la Conabio, en la actualización del mapa de extensión y distribución de manglares 2020, la mayor parte del aumento se debe a la incorporación de 110 mil hectáreas (12.5 por ciento) confirmadas en Quintana Roo, con apoyo de fuentes satelitales más modernas.

El resto (1.8 por ciento) corresponde a ganancias de manglar y a mejoras en su identificación gracias a nuevos insumos puestos a disposición a nivel global por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que permiten una mejor clasificación de los manglares en diversas zonas del país.

