Abogado es asesinado frente a la casa de sus padres

Un abogado penalista fue asesinado la tarde del lunes frente al domicilio de sus padres en Matamoros, Tamaulipas.

El crimen se reportó a las 13:20 horas en la calle Laguna del Culebrón, entre los números 20 y 21 de la colonia San Francisco, ubicada en la zona centro del municipio fronterizo.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia revisaron a la víctima, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades la identificaron como Fernando Covarrubias Treviño, de 51 años, quien se encontraba dentro de una camioneta GMC Sierra con placas de Tamaulipas.

Aunque no fue informado oficialmente, se supo que el abogado trabajaba el ramo penal y presentaba al menos dos impactos de bala, mientras que en la camioneta se encontraron por el momento siete orificios.

Al parecer iba llegando a la casa de sus padres cuando fue atacado.

Vecinos del sector reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Minutos después, elementos de la Guardia Estatal acudieron al sitio, revisaron la unidad y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Por el momento, se desconocen más detalles del caso, ya que la policía continúa con las investigaciones correspondientes.

El abogado presentaba dos impactos de bala Foto: Especial

Detienen a joven ligado al asesinato de una mujer y su bebé

Un hombre señalado por su presunta participación en el asesinato de una mujer y su hijo, ocurrido en abril de 2025 en el municipio de Juárez, Nuevo León, ya fue detenido por autoridades estatales y enfrentará un proceso penal por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Se trata de Gilberto “N”, de 20 años de edad, quien fue capturado el pasado 30 de enero de 2026 cuando se encontraba en la vía pública, en calles de la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey, tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron entre el 26 y 27 de abril de 2025 sobre la calle Río Papigochi, en la colonia Los Puertos, en Juárez.

JCS