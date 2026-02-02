Adelanta Monreal reforma anticorrupción

El jefe de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ya prepararan un paquete de reformas anticorrupción.

Cuestionado respecto a la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes respecto a su interés por fortalecer la participación de los ciudadanos en la denuncia de casos de corrupción, el líder de la mayoría en San Lázaro comentó:

Ella ha planteado, lo sé desde hace algunas semanas, fortalecer el sistema anticorrupción, y sé que están preparando en la Consejería Jurídica una serie de iniciativas que modifican leyes anticorrupción”, informó el legislador.

Dijo el también presidenta de la Junta de Coordinación Política que en la Cámara de Diputados se encuentran a la espera de que les envíen esas propuestas presidenciales para empezar a trabajar al respecto con todos los grupos parlamentarios.

Estoy enterado, porque me han anunciado que las enviarán en los próximos días”, enfatizó el diputado Monreal.

Cuestionado respecto a si las leyes anticorrupción que se aprobaron hace 10 años, dando paso al sistema correspondiente, habían sido letra muerta, toda vez que no se han investigado a fondo los casos del pasado y actuales, el coordinador de los diputados de Morena respondió:

Para mí, no han sido letra muerta y el fortalecerlo me parece que es una de las preocupaciones y también de las iniciativas que había ofrecido en la campaña la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces confiemos en que va a fortalecer todo el sistema anticorrupción”.

