Guardia de seguridad asalta la tienda que le toca vigilar 

Un guardia de seguridad de una tienda de autoservicio fue detenido junto con dos cómplices, luego de sustraer mercancía valuada en alrededor de cinco mil pesos del mismo establecimiento donde trabajaba, en el centro de Monterrey.

La detención se registró al filo de la 1:40 de la madrugada de este lunes 2 de febrero, cuando oficiales de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de vigilancia por la zona centro y fueron alertados sobre un presunto robo en proceso dentro de un negocio comercial ubicado sobre la Avenida Colón y Vallarta, en la Colonia Industrial.

Al aproximarse, los uniformados fueron interceptados por personal del establecimiento, quien solicitó apoyo inmediato.

De acuerdo con la información recabada, uno de los implicados era empleado del lugar y se desempeñaba como guardia de seguridad.

Aprovechando que la tienda se encontraba cerrada al público, el trabajador habría permitido el ingreso de un hombre y una mujer por el área destinada a proveedores, con la intención de sustraer diversos productos sin realizar ningún pago.

El personal que detectó la situación explicó a los policías que observó movimientos inusuales al interior del comercio, por lo que decidió pedir auxilio al notar que los presuntos comenzaban a llenar mochilas y bolsas con mercancía.

Mientras los oficiales recibían el reporte, los tres sospechosos intentaron salir del establecimiento por el acceso de empleados, cargando los artículos sustraídos.

En ese momento, los policías procedieron a interceptarlos y realizar una inspección preventiva, localizándoles diversos productos comestibles y de uso doméstico.

Al ser cuestionados, ninguno de los detenidos pudo acreditar la compra de la mercancía ni justificar su presencia dentro del negocio fuera del horario de atención.

Los presuntos fueron identificados como Brayant, de 30 años, Lucero Jazmín, de 32, y Manuel, de 42 años, este último trabajador del área de seguridad del establecimiento.

El monto total de lo asegurado fue estimado en aproximadamente cinco mil pesos, de acuerdo con la parte afectada, correspondiente a artículos como bolsas de papas fritas, pan dulce, frascos de café, mayonesas y salsas.

Mujeres roban productos para el cabello

El pasado 23 de enero, seis mujeres fueron detenidas en la colonia Valle de Santa María, en Pesquería, tras ser sorprendidas robando productos para el cabello.

Las autoridades investigan su posible vinculación con una red de fardería que opera en Nuevo León. Las implicadas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público para sus investigaciones.

jcp