Liberan el paso en la Autopista del Sol tras firma de acuerdo

La mañana de este lunes, comisarios de comunidades, delegados de colonias y transportistas de Tierra Colorada y Tecoanapa, Guerrero, bloquearon la Autopista del Sol para protestar en contra de los patrullajes que realizan policías comunitarios en la zona.

A las 14.35 pm autoridades estatales y representantes del Gobierno de México firmaron una minuta de acuerdos con comisarios y pobladores del municipio de Juan R. Escudero, lo que permitió la liberación de la Autopista del Sol.





Acusan a policías comunitarios de defender a grupo delictivo

El grupo de inconformes acusan a los policías comunitarios de la UPOEG de defender a un grupo delictivo y aseguran que la gente no los quiere.

Además de que están portando armas de alto poder, las cuales no tienen permitido usar.

Y señalan que si las autoridades les permiten seguir con sus operativos, la gente de los pueblos de Teocoanapa y Tierra Colorada también tomaran las armas y los van a enfrentar a ellos.

Autoridades estatales y federales llegaron al bloqueo

Al lugar del bloqueo llegaron el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros y el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Ledesma Osuna, para dialogar con los manifestantes que bloquean la Autopista del Sol.

El asesor de los Comisarios de los dos municipios, Daniel Rosas Martínez, acusó a los comunitarios de la UPOEG de estar apoyando al grupo delictivo de “Los Rusos” que se quiere expandir desde Acapulco, además de que usan rifles de alto poder de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por su parte los policías comunitarios afirman que ellos llegaron a petición de los pueblos de la zona para defender a la gente del grupo delictivo de “Los Ardillos”.

El pasado 30 de enero, unos 500 policías comunitarios de la UPOEG llegaron a Tierra Colorada, procedentes de Ayutla para realizar patrullajes y combatir al grupo delictivo de “Los Ardillos”, quienes afirman tienen sometidos a varios pueblos de Tierra Colorada y Tecoanapa.

JCS