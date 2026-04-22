Decomisan 50 mil aletas de tiburón con valor de un millón de dólares; iban a China

Como parte de la "Operación Trueno", inspectores del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, (FWS, por sus siglas en inglés), incautaron 50 mil aletas de tiburón secas en 20 cargamentos en tránsito de México a Hong Kong, con un peso total de más de 725 kilogramos y un valor en el mercado negro de un millón de dólares.

Gracias a esta acción global para combatir el comercio ilegal de vida silvestre, se detectó el primer envío en el Puerto de Anchorage, Alaska, lo que permitió a partir del mes de octubre de 2025, iniciar una investigación más a fondo, que permitió interceptar cargamentos adicionales que transitaban por Louisville, Kentucky y Cincinnati, Ohio.

Se descubrió que los cargamentos, camuflados como autopartes, estaban vinculados a una red de tráfico más grande y sofisticada", destacó el FWS.

La enorme cantidad de aletas pertenecía principalmente a las especies de tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis), y tiburón zorro de anteojos (Alopias superciliosus). Cortesía

¿A qué especie pertenecen las aletas?

La enorme cantidad de aletas pertenecía principalmente a las especies de tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis), y tiburón zorro de anteojos (Alopias superciliosus), protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El tiburón sedoso se distribuye ampliamente en el Pacífico Tropical Mexicano, incluyendo el Golfo de California y el litoral del Golfo de México y Mar Caribe.

Mientras que el tiburón zorro de anteojos tiene presencia en el Golfo de México (de Veracruz a Yucatán), y del lado del Océano Pacífico.

En general los tiburones sedosos y zorros, son depredadores tope que regulan poblaciones de peces y calamares, asegurando la biodiversidad y la resiliencia de los mares tropicales. Al eliminar individuos débiles o enfermos, mantienen la salud del ecosistema.

La investigación señala que México es un importante exportador de aletas de tiburón zorro a Hong Kong Cortesía

Piden investigar a fondo

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, alertó que este importante decomiso demuestra que nuestro país no está al margen del comercio ilegal de aletas de tiburón con destino a China.

"Cuando miles de aletas de especies protegidas presuntamente se mueven de México a Hong Kong disfrazadas de autopartes, se enciendan las alertas por graves fallas de trazabilidad y aplicación de la ley.

Las autoridades mexicanas deben investigar de inmediato a los involucrados en la cadena de suministro y colaborar con sus contrapartes internacionales para detener el tráfico ilegal de tiburones protegidos", advirtió.

Un reciente estudio publicado en la revista Biological Conservation, indica que el comercio internacional de aletas secas transportadas desde países pesqueros a un puñado de centros comerciales asiáticos, sigue siendo uno de los principales impulsores de la sobreexplotación mundial de tiburones y rayas.

La investigación señala que México es un importante exportador de aletas de tiburón zorro a Hong Kong, con un volumen anual superior a los 113 mil kilogramos (2017-2022).

Pero si bien México informa a la CITES, algunos envíos han enfrentado problemas con los permisos. Ante la sobrepesca de las poblaciones del Océano Pacífico Este, se necesita urgentemente un monitoreo más riguroso y cuotas sostenibles", subraya.

fdm