Alzheimer en México: el reto de detectar a tiempo una enfermedad que roba recuerdos y vidas

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que, poco a poco, borra los recuerdos, la independencia y las relaciones de quienes la padecen. A pesar de ser la forma más común de demencia —responsable de entre el 60% y el 80% de los casos en México—, aún existen grandes brechas en su detección y tratamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, más de 1.3 millones de personas viven con Alzheimer en México, y se estima que la cifra podría superar los 3.5 millones para 2050. La prevalencia actual entre adultos mayores de 60 años es del 7.8%, y cada año se registran 2.3 muertes por cada 100 mil habitantes relacionadas con esta enfermedad.

Lo más preocupante es que el Alzheimer puede comenzar hasta 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas evidentes. Sin embargo, en México el diagnóstico puede retrasarse entre tres y 10 años, lo que impide actuar en las etapas en las que las terapias y estrategias de cuidado son más efectivas. Cada año sin diagnóstico es tiempo perdido, tiempo que la enfermedad gana.

Un desafío de salud pública y social

El impacto del Alzheimer no se limita a la persona diagnosticada. El 85% del cuidado recae en las familias, y el 70% de ese trabajo lo realizan mujeres, muchas de ellas hijas o nietas, sin remuneración ni capacitación formal. De hecho, el trabajo no remunerado de cuidados en México equivale al 17.6% del PIB nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Cuidar a una persona con Alzheimer implica reorganizar la vida familiar, laboral y emocional. Es una carga invisible que sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres”, advierte el informe De la concientización a la acción: abordando el creciente problema del Alzheimer en México, elaborado por The Economist Impact con el apoyo de Eli Lilly.

El costo del olvido

En términos económicos, los costos asociados al Alzheimer superaban los 3,823 millones de dólares desde 2010, y hoy el gasto anual en cuidados se estima en más de 23 mil millones de pesos, de los cuales el 85% es absorbido directamente por los hogares.

A esto se suma un grave problema de percepción. El 65% del personal de salud en México aún cree que la demencia es parte natural del envejecimiento y casi 40% de la población considera que médicos y enfermeras ignoran a las personas con demencia. Este estigma contribuye al retraso diagnóstico y a la falta de atención oportuna.

El 70% del cuidado de personas con demencia en México recae en mujeres sin remuneración.

Diagnóstico temprano: una oportunidad que no se debe perder

De acuerdo con la Lancet Commission, hasta 40% de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse mediante el control de factores de riesgo como hipertensión, obesidad, inactividad física, depresión y aislamiento social.

Replantear la narrativa sobre el Alzheimer, impulsar el diagnóstico temprano y fortalecer el sistema de cuidados son pasos clave para enfrentar el crecimiento acelerado de esta enfermedad en México.

Cada diagnóstico temprano representa una oportunidad de preservar la memoria, la autonomía y la calidad de vida.