Bedolla propone que menores sean juzgados con criterios similares a los de adultos

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión con el objetivo de reformar el sistema de justicia penal en México, particularmente en lo que respecta al tratamiento de menores de edad que incurren en delitos de alta violencia.

Este planteamiento surge luego del caso ocurrido en Lázaro Cárdenas, donde Osmar “N”, de 15 años, asesinó a dos maestras, hecho que —según el mandatario— evidencia vacíos en el marco legal vigente.

Ramírez Bedolla subrayó que la propuesta buscará abrir el debate a nivel nacional para que, en circunstancias específicas, adolescentes que actúen con premeditación, ventaja y plena conciencia de sus actos puedan enfrentar procesos judiciales bajo criterios similares a los de un adulto.

El titular del Ejecutivo estatal consideró que este tipo de conductas deben clasificarse como delitos de alto impacto, lo que implicaría sanciones más severas y acordes con la gravedad de los hechos.

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Enfatizó que la intención central es garantizar justicia para las víctimas y evitar que crímenes de esta naturaleza queden bajo esquemas que calificó como limitados.

Asimismo, adelantó que la iniciativa será presentada ante el Congreso de la Unión debido a que cualquier modificación en esta materia corresponde al ámbito federal.

El gobernador también señaló que esta discusión va más allá del caso reciente, al advertir que grupos delictivos suelen aprovechar la condición legal de los menores para involucrarlos en actividades ilícitas.

“JUZGARLOS COMO ADULTOS ES INJUSTO”

El asesinato de dos maestras en Michoacán a manos de un adolescente reactivó el debate nacional sobre si menores de edad que cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos, una discusión que ahora alcanza al ámbito académico.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara abrir el análisis público sobre este tema, la Universidad Iberoamericana advirtió que el enfoque no debería centrarse en endurecer castigos, sino en transformar el sistema de justicia para hacerlo adecuado a niñas, niños y adolescentes.

Desde el Departamento de Derecho, la institución retomó una propuesta impulsada en 2024, en la que plantea que juzgar a menores bajo criterios diseñados para personas adultas no sólo es ineficaz, sino injusto, al ignorar que se trata de personas en desarrollo emocional, cognitivo y físico.

PROPUESTAS:

Adaptar los procesos judiciales para que las infancias puedan participar en condiciones acordes a su edad.

Crear espacios especializados e incorporar personal con formación en salud mental y desarrollo infantil.

Modificar procedimientos para evitar la revictimización de menores de edad.

-Laura Toribio

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