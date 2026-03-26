Joven que mató a maestras estaba en tratamiento médico; arma que usó no tiene registro oficial

La Fiscalía General de Michoacán confirmó que el arma de fuego utilizada por el joven de 15 años para asesinar a las maestras María del Rosario y Tatiana en Lázaro Cárdenas es ilegal y no tiene registro oficial.

El señala que la sustrajo de su domicilio, ya se cotejó la matrícula, no está registrada la matrícula en ninguna corporación policiaca o en alguna corporación de seguridad. Los padres dicen que desconocen del arma y él dice que solo la tomó de su casa, no menciona más, da sus generales, que vive con su mamá, que vive con su padrastro y es lo que él señala", señaló Carlos Torres Piña, fiscal General de Michoacán.

En el marco de la investigación, se reveló que el joven imputado se encontraba bajo tratamiento médico, aunque la Fiscalía no ha especificado el padecimiento.

"Se hizo una visita a su casa, que los padres, en este caso la mamá, nos permitió ingresar, se revisó su habitación, se encontraron algunos medicamentos que él tomaba y algunos otros elementos que la de pericial tomó muestra", detalló el fiscal.

Las autoridades buscan la ubicación del celular del adolescente para conocer si existen más personas involucradas que conocieran de las intenciones del menor.

Nos va a dar más pauta para ver si hay algunos otros involucrados o si hay alguna persona adicional que haya participado o le haya ayudado en algunos otros elementos, se han tenido algunas capturas de otras publicaciones donde al parecer comparte textos y diálogos entre un amigo y él y estamos cotejando este tema para poder checar la veracidad de la información y si fuera el caso”, aseguró el fiscal.

En cámaras de videovigilancia al interior del plantel educativo revela que al momento de la agresión existía una tercera persona en las oficinas que logró ocultarse para no ser agredida por el joven Osmar.

Una de las principales líneas de investigación de la FGE es su posible relación con la agrupación INCELS.

"Ya que estos videos que él sube hay un video en inglés que él hace la referencia al odio feminista y a mujeres, que es un texto que se traduce que también se integró en la carpeta. Y que parte de esta tendencia cultural es un asunto que se tendrá como en la investigación", agregó Carlos Torres.

El menor fue imputado por feminicidio y portación de arma de uso exclusivo del Ejército; mientras la defensa solicitó duplicidad de término.

El proceso judicial se reanudará el próximo lunes, recordando que, por su edad, la ley nacional establece una sanción máxima de tres años.

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JCS