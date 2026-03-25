Organizaciones exigen reforzar seguridad en escuelas tras asesinato de maestras

Tras el asesinato de dos docentes en la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, organizaciones civiles exigieron a autoridades locales y federales implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad en escuelas.

La Unión Nacional de Padres de Familia condenó los hechos ocurridos el 24 de marzo, en los que perdieron la vida dos profesoras, y advirtió que el caso refleja la falta de condiciones de seguridad en las escuelas

Este hecho no es un incidente aislado, sino la manifestación más dolorosa de la falta de condiciones de seguridad en nuestros centros educativos y de la impunidad que permite que armas de alto poder lleguen a manos de menores”, indicó.

En un comunicado, la organización hizo un llamado a reforzar los protocolos de seguridad escolar, incluyendo controles de acceso, detección temprana de riesgos y coordinación con corporaciones de seguridad para proteger a estudiantes y docentes.

Asimismo, pidió a la Fiscalía de Michoacán realizar una investigación exhaustiva sobre el origen del arma utilizada en el ataque y deslindar responsabilidades, particularmente ante la posibilidad de que un menor haya tenido acceso a un arma de alto poder.

La organización también solicitó a autoridades educativas fortalecer programas de prevención de violencia y atención a la salud mental en adolescentes, así como capacitar de manera continua a docentes y directivos en materia de seguridad escolar.

A nivel federal, urgió a reforzar los mecanismos de control para evitar que armas de uso exclusivo del Ejército lleguen a manos de civiles, especialmente menores de edad.

Además, hizo un llamado a madres y padres de familia a mantener comunicación constante con la comunidad educativa, así como a supervisar el uso de redes sociales y detectar señales de alerta en sus hijos.

Atacante de preparatoria Makárenko ocultó arma en estuche de guitarra

El adolescente de 15 años, identificado como Osmar 'N', quien perpetró el ataque en la preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas, fue directamente a agredir a las dos maestras que murieron luego de que accionara el arma larga con la que llegó a la institución la mañana del martes, confirmó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Tras la revisión de algunos videos de las cámaras instaladas en la institución educativa, se confirmó que el adolescente ingresó e inmediatamente atacó a una de las maestras que se encontraba de espaldas, contra quien descargó una primera ráfaga para después dirigirse contra la otra docente que se encontraba detrás del mostrador de la entrada principal.

“En los primeros análisis de video que se tiene sí es una actuación directa que ejecutó el joven de 15 años contra sus maestras que se encontraban en el mostrador de la entrada principal de la institución. Es un actuar concreto y directo que él realiza en las características que se aprecian en el video, una de las maestras se encontraba de espaldas y él llega directo a atacarla”, dijo el fiscal en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Tras haber asesinado a la primera maestra, Osmar 'N' hace dos movimientos más para poder tener contacto con la otra profesora que intentó ocultarse detrás del mostrador. Finalmente logró alcanzarla y le disparó. La víctima recibió siete impactos del arma larga AR-15 que portaba, lo que causó su fallecimiento.

En la ráfaga que él realiza en este tercer acercamiento alcanza a visualizar y disparar contra la maestra que se encontraba resguardada detrás del mostrador”, detalló. Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla.

Agresor ocultó arma en estuche de guitarra

Osmar 'N' salió de su casa en Lázaro Cárdenas con el arma AR-15 con la que perpetró el ataque oculta en un estuche de guitarra para evitar llamar la atención hasta que llegó a la preparatoria Antón Makárenko a donde recientemente había ingresado a estudiar. De acuerdo con la propia institución el atacante no presentaba ningún tipo de problema que haya llevado a que perpetrada dicho ataque.

No había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas u otra situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido”, indicó la escuela privada en un breve comunicado en el que señaló también que Osmar no se presentó a clases ese día y que sólo ingresó y realizó el ataque en la recepción.

El fiscal de Michoacán indicó que tras haber ingresado y sacado el arma, la funda de la guitarra se queda tirada en la entrada de la escuela. Tras el ataque y como parte de las diligencias ministeriales es recuperada y en su interior se localizaron 46 cartuchos útiles del arma larga.

Al respecto de la procedencia del arma, el fiscal confirmó que no cuenta con registro y por lo tanto es ilegal, ya que se consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional lo relacionado a ella. De acuerdo con comentarios del propio joven, señaló el fiscal de Michoacán, el arma la sacó de su casa, por lo que aún se investiga la procedencia de ésta.

Solicitamos el registro a la Sedena, nos comentan que no hay ningún registro de ninguna licencia de portación de arma a ninguna autoridad municipal ni estatal, es una arma ilegal que él sustrajo de su domicilio o agarró de algún lugar. Él (el atacante) señala que la sustrae de su domicilio”, agregó.

jcp