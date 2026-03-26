Es para fuerzas de élite, el fusil que usó Osmar ‘N’; indagan si el arma es legal

El rifle tipo AR-15, calibre 5.56, utilizado por Osmar “N” para matar a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, es un arma utilizada por la fuerzas especiales en Estados Unidos y Europa, revelaron a Excélsior fuentes oficiales.

El calibre más común de los fusiles AR-15 es 2.23 y el arma utilizada por el adolescente es calibre 5.56, fusil utilizado por las fuerzas especiales de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa”, especificó el informante.

Quienes están a cargo de las investigaciones indagan el origen lícito o no, del arma utilizada para asesinar a la recepcionista y la coordinadora académica de la escuela preparatoria Antón Makárenko.

Para la investigación es muy importante determinar el origen del fusil, porque se sabe que el calibre 5.56 es habitualmente grupos de élite en las fuerzas armadas de diversos países”, detalló la fuente.

Según las investigaciones, el adolescente extrajo de su domicilio el arma homicida y se indaga, de acuerdo con la fuente consultada, si el fusil pertenecía al padrastro de Osmar “N”, quien forma parte de la Secretaría de Marina, asignado a la XVI Zona Naval Militar con sede en el Puerto de Lázaro Cárdenas.

El adolescente que privó de la vida a María del Rosario y a Tatiana, ya se encuentra en un centro de reclusión propio para su edad en Morelia, a disposición del Ministerio Público.

Fue llevado por vía aérea a la capital michoacana y quienes se encargaron del traslado definen a Osmar “N” como una persona “tímida y retraída”.

También se pudo saber que el adolescente fue sometido por sus compañeros de escuela, quienes lo ataron de manos y lo entregaron a la policía municipal que acudió a atender la emergencia.

Conforme avanza la recolección de indicios, se ha determinado que el estudiante privó de la vida inicialmente a María del Rosario, coordinadora académica, a quien encontró en la puerta del plantel, “después disparó contra Tatiana, la recepcionista, quien fue testigo del primer crimen y quiso ponerse a salvo bajo un escritorio, pero fue ultimada en el piso”.

A María del Rosario, profesora, le sobreviven dos hijas, de 13 y 12 años respectivamente, además de su esposo. Ella tenía 36.

Tatiana tenía 37 años no estaba casada y fue reconocida oficialmente por su hermano, quien también labora en el ámbito magisterial.

Foto: Especial

AUTORIDADES BUSCAN CELULAR DEL AGRESOR

Las autoridades están en búsqueda del celular que le pertenecía al adolescente de 15 años, quien se grabó exhibiendo el arma larga en su habitación previo a perpetrar el ataque. De acuerdo con el fiscal de Michoacán Osmar ’N’ no llevaba su teléfono al momento de la agresión en la preparatoria Makárenko.

Se hizo una petición familiares que contribuyeran para ver si podemos dar con el dispositivo, con el celular. Hasta ayer por la noche no se ha localizado, esperemos poderlo obtener el día de hoy”, indicaron.

El celular es parte importante de la investigación, ya que además de grabar el video que subió en redes sociales donde luce el arma, también se tomó una foto con ella y grabó otro video en inglés en el que hace referencia a la influencia “incel”.

Es importante para las áreas periciales de psicología analizar el estatus psicológico de este joven y sobre todo el dispositivo tuviera alguna referencia o vinculación con un agente externo, una persona externa que lo pudo haber motivado, es parte de la investigación que tenemos que atender”, comentó el fiscal Carlos Piña Torres.

Además, como parte de la misma investigación por el doble homicidio, las autoridades de Michoacán entrevistarán a la madre y al padrastro del atacante, quien pertenece a la Secretaría de Marina.

-Jimena Campuzano

EXIGEN REFORZAR SEGURIDAD ESCOLAR

Tras el ataque armado en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, organizaciones civiles exigieron a autoridades locales y federales implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad en escuelas.

La Unión Nacional de Padres de Familia condenó los hechos ocurridos el 24 de marzo, en la escuela Antón Makárenko, en los que dos profesoras, y advirtió que el caso refleja la falta de condiciones de seguridad en las escuelas.

Este hecho no es un incidente aislado, sino la manifestación más dolorosa de la falta de condiciones de seguridad en nuestros centros educativos y de la impunidad que permite que armas de alto poder lleguen a manos de menores”, indicó.

En un comunicado, la organización hizo un llamado a reforzar los protocolos de seguridad escolar, incluyendo controles de acceso, detección temprana de riesgos y coordinación con corporaciones de seguridad para proteger a estudiantes y docentes.

Asimismo, pidió a la Fiscalía de Michoacán realizar una investigación exhaustiva sobre el origen del arma utilizada en el ataque y deslindar responsabilidades, particularmente ante la posibilidad de que un menor haya tenido acceso a un arma de alto poder.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expresó sus condolencias por los hechos violentos ocurridos en la preparatoria Antón Makárenko y llamó a una reflexión colectiva sobre la necesidad de fortalecer a las escuelas como espacios seguros.

Durante el Foro Nacional hacia una Estrategia para la Permanencia Escolar ¡Te extrañamos en el salón!, el funcionario señaló que, en un contexto marcado por distintos entornos de violencia, es fundamental que los planteles educativos consoliden una cultura de paz y se conviertan en el centro de la comunidad, como lo plantea la Nueva Escuela Mexicana.

- Laura Toribio

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