Embarazo múltiple, un desafío en ascenso entre la cesárea y el parto vaginal

La tasa de cesáreas en México escaló de 45% en 2010 a 55% en 2023, según un estudio difundido en la revista Salud Pública de México. Esta cifra supera con creces el umbral de 10% a 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), colocando al país entre las naciones con más partos medicalizados.

Si hoy en día el embarazo de un solo bebé se agenda para quirófano casi sin cuestionarse, pensar en un parto gemelar por vía vaginal parece algo imposible. Pero, ¿qué pasa cuando el reto del parto es doble y el freno no viene de la naturaleza de la madre, sino de la experiencia del médico?

Los especialistas afirman que ante embarazos múltiples hace falta menos miedo, más empatía y mejores médicos. Canva.

Aunque un embarazo múltiple exige más revisiones y cuidados, la cesárea no es la única vía. Tanto la doula Virina Valderrama como el ginecobstetra Luis Eligio Espinosa coinciden en que muchas mujeres con embarazos gemelares pueden aspirar a un parto vaginal, siempre y cuando el escenario médico sea el adecuado y el personal esté realmente capacitado.

La pérdida del oficio médico

El freno principal no siempre es de salud: también es del propio sistema médico. Virina Valderrama, madre de gemelas y acompañante en embarazos múltiples, señala que el problema arranca desde el diagnóstico, cuando se instala el miedo en lugar de la información.

Es muy doloroso que a las mujeres con embarazos gemelares que desean un parto natural no se les informe que es una posibilidad. No todas somos candidatas, hay que decirlo, pero asumir que por fuerza tiene que ser cesárea, no.”

Para el doctor Espinosa, la carencia está del lado de los profesionales de la salud: “La principal contraindicación es que el médico que va a atender el parto no tenga el adiestramiento correcto. No es que las mujeres estén perdiendo su capacidad de parir; los médicos estamos perdiendo la capacidad de atender partos”.

El especialista advierte que la atención de gemelos exige habilidades específicas, tranquilidad y conocimiento técnico.

Si el médico no domina la atención, no va a ofrecer un cuidado adecuado ni sabrá identificar los factores de riesgo; entonces, la falta de pericia del doctor se convierte en la verdadera barrera para la paciente.”

Monitorear no es alarmar

Aunque un embarazo gemelar puede transitar de forma saludable e incluso culminar en un parto vaginal, sí requiere un seguimiento médico más cuidadoso. Entre las complicaciones más frecuentes están el parto prematuro, la preeclampsia o hipertensión gestacional en la madre, así como dificultades durante el trabajo de parto que podrían hacer necesaria una cesárea de emergencia. En algunos casos, especialmente cuando los bebés comparten placenta, también puede presentarse transfusión feto-feto, una condición que altera el flujo sanguíneo entre ambos.

De acuerdo con el médico obstetra, estos factores no descartan el parto vaginal, pero sí hacen indispensable que la atención esté a cargo de personal capacitado. “El trabajo de parto requiere mucha intimidad y paciencia. ¿Qué no debemos hacer los médicos? Perder la paciencia, incomodar a la mamá, ser invasivos, acelerar el proceso artificialmente, obligarla a estar acostada o quitarle su acompañamiento”, advierte el doctor Espinosa.

Para el especialista, la clave está en el equilibrio: “Una mujer debe estar vigilada, pero se le debe permitir vivir su parto de la manera más cómoda posible. Muchas complicaciones no son del proceso natural, sino de intervenciones médicas que aumentan el riesgo”.

La conquista de la autonomia posparto

Una de las razones de más peso para defender el parto natural es la velocidad de la recuperación. “Una mujer que tiene partos vaginales tiene mucha más facilidad para levantarse, atender a sus gemelos e iniciar la lactancia. Es una maternidad mucho más autónoma”, asegura la educadora perinatal.

Ambos expertos coinciden: hace falta menos miedo, más empatía y mejores médicos. El reto actual es rescatar una práctica que se está perdiendo en los hospitales. En el embarazo múltiple la prioridad siempre será la seguridad, pero entre el susto automático y el quirófano obligatorio, hay un derecho que debe defenderse: el de conocer todas las opciones.

IECM