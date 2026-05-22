Guardias del Senado maltratan a comunidad sordomuda invitada a seminario

Elementos del Resguardo Parlamentario maltrataron a integrantes de la comunidad de sordos que fueron invitados al Senado, pero como los guardias no podían comunicarse con ellos les impidieron el paso durante horas.

Excélsior tiene el oficio que se tuvo que enviar a las autoridades del Senado para que los elementos de Resguardo terminaran con su maltrato.

El miércoles 20 de mayo, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, invitó a la comunidad sordomuda a participar en el Seminario Nacional de Educación Bilingüe y Lengua de Señas Mexicana.

El senador Juan Antonio Martin del Campo fue quien invitó a la comunidad sordomuda al seminario. Foto: Archivo

Llegaron cerca de 300 personas, pero los elementos de Resguardo Parlamentario que estaban en la Puerta 4 les impidieron el paso y, de acuerdo con el secretario técnico del senador, “de plano les dijeron que no les importaba, porque no les entendían nada”.

Fue necesario que el senador Juan Antonio Martín del Campo le dirigiera un oficio a Óscar Palomera, secretario general de Servicios Administrativos, para que se corrigiera la situación.

“Agradeceré mucho que, por su amable conducto, se pueda solicitar a la Dirección de Resguardo Parlamentario brindar las facilidades y consideraciones necesarias para el ingreso y asistencia de las personas participantes, tomando en cuenta que se trata de un evento dirigido a personas sordas, usuarias de Lengua de Señas Mexicana y personas con discapacidad auditiva.

Lo anterior se solicita de manera particular derivado de que, durante el intento de acceso realizado el día de hoy, se presentaron situaciones desafortunadas, así como acciones inadecuadas y un trato poco sensible por parte de algunos elementos."

“En ese sentido, mucho agradeceremos que el personal de resguardo pueda brindar un trato sensible, respetuoso, paciente e incluyente, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones que puedan obstaculizar o incomodar el acceso y el desarrollo de las personas participantes, en congruencia con el carácter institucional de la Cámara alta de nuestro país”, dice el oficio firmado por Luis Guillermo Ucha Cabadas, secretario técnico del senador Martín del Campo.

La actitud del personal de Resguardo Parlamentario, consideró Ucha Cabadas, fue de plena discriminación hacia las personas que tenían interés en participar en el seminario.

Pero el incidente con la comunidad sorda no fue el único que se registró en el Senado el pasado 20 de mayo, porque también un grupo de integrantes de Resguardo Parlamentario, así como un elemento uniformado de la policía auxiliar de la Ciudad de México, que no tiene autorización para estar dentro del recinto parlamentario, impidieron que un grupo de ocho trabajadores sindicalizados pudiera ingresar a la oficina de Óscar Palomera.

Los elementos de Resguardo les impidieron el paso y comenzaron a grabarlos, mientras que los trabajadores pidieron hablar con el funcionario, quien no los recibió y mandó a decirles que no estaba, a pesar de que sí estaba en su oficina.

IECM