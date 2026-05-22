Ecatepec rehabilita y perfora 71 pozos; agua de calidad

A fin de dotar de agua por red a los habitantes de Ecatepec, la administración municipal de Ecatepec, coordinada con el gobierno de México, perfora y rehabilita 71 pozos. Este año se invierten 985 millones de pesos en infraestructura hidráulica para mitigar el desabasto histórico en la Quinta Zona y San Andrés de la Cañada.

Por instrucciones de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ejecutan estas obras que tan sólo en la Quinta Zona benefician a 500 mil ciudadanos. El pasado 15 de mayo comenzó a operar el pozo Ejidos de Tulpetlac 2, equipado con telemetría y monitoreado por el C4, que abastece a 46 mil personas; es el primero de 11 pozos automatizados de forma remota.

A la par, personal de Sapase reparó cuatro mil 879 fugas, clausuró 54 tomas clandestinas y realizó siete operativos contra el huachicoleo de agua. Estas medidas permitieron producir más de cuatro mil 340 litros por segundo, estabilizando el suministro para más de un millón de personas.

Además, se inauguró la planta potabilizadora Emiliano Zapata, con inversión de 10 millones de pesos para beneficiar a 30 mil usuarios, y se construye un Tanque Maestro en Ciudad Cuauhtémoc con capacidad de cinco mil metros cúbicos para 140 mil pobladores. Con ello, familias que antes compraban pipas hoy reciben agua por tandeo. Cisneros admitió que falta por hacer, pero afirmó que los trabajos seguirán hasta cubrir la red municipal.