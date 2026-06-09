Estados Unidos emite alerta de viaje a estados de México

A dos días de que inicie el Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Embajada en México, emitió restricciones de viaje para los estadunidenses que asistirán a los partidos en territorio nacional.

Las autoridades estadunidenses colocaron una advertencia severa sobre seis entidades federativas clave, lo que enciende las alarmas entre los operadores turísticos, el sector hotelero y los inversionistas del ramo inmobiliario vacacional debido al impacto económico que estas directrices suelen ejercer sobre el flujo de divisas.

En el reporte de actualización de la diplomacia norteamericana, México conserva la categoría global de Nivel 2, que exhorta a sus ciudadanos a incrementar las precauciones al viajar. Sin embargo, el documento oficial endurece los criterios para regiones específicas bajo el riguroso Nivel 4: No Viajar.

"Muchos delitos violentos ocurren en México. Entre ellos se incluyen el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos, la agresión sexual y el robo. Existe un riesgo de violencia terrorista, incluidos ataques terroristas y otras actividades ", advierte el informe oficial.

Las entidades catalogadas bajo la restricción total de viaje son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.