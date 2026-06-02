Consulado de EU emite alerta de seguridad por violencia en Baja California Sur

Luego de los hechos violentos registrados este martes en San José del Cabo, Baja California Sur, que ocasionaron la muerte de al menos dos personas, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que residen o visitan esta ciudad turística.

Refiere que se trató de dos incidentes de seguridad recientes entre elementos criminales y las fuerzas del orden del gobierno de México cerca del principal aeropuerto internacional que sirve al área de Cabo San Lucas.

Manténgase alerta, ya que podría ocurrir violencia adicional en cualquier momento. Aunque estos eventos han tenido lugar fuera de las áreas turísticas tradicionales, muchos ciudadanos de EE. UU. transitan por el aeropuerto al viajar a la región”, señaló.

La oficina federal señaló que mantienen seguimiento a la situación y les recordó a sus ciudadanos que, aunque las aplicaciones de transporte compartido como Uber pueden dejarlos en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, no se les permite recoger pasajeros allí, por lo que sugirió usar “taxis claramente identificables con numeración y placas visibles y legibles al salir del aeropuerto”.

En cuanto a restricciones de traslado para empleados del gobierno estadounidense dijo que se mantiene vigente los viajes entre ciudades después del anochecer.

El Consulado General en Tijuana pidió a sus turistas o residentes monitorear constantemente los medios locales de comunicación para obtener actualizaciones de la información sobre posibles hechos de violencia.

Esté consciente de su entorno Siga todas las directivas de seguridad de las fuerzas del orden locales Notifique a amigos y familiares sobre su seguridad en caso de que ocurran más incidentes”, sostuvo.

El Consulado de EU pidió a sus turistas o residentes monitorear los medios de comunicación para obtener actualizaciones de la información sobre posibles hechos de violencia. Foto: Especial

Los Cabos refuerza seguridad con más de 30 patrullas

Por Germán Medrano

El alcalde de Los Cabos, Christian Agundez, informó que Los Cabos ya recibe un refuerzo de elementos de las Fuerzas de Seguridad Federales, más 30 nuevas patrullas. En las próximas horas arribarán más efectivos para ampliar las labores de vigilancia en colonias, vialidades y zonas turísticas.

Al día de hoy se encuentran activos los operativos de seguridad terrestre por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad estatal y municipal. La Asociación de Hoteles de Los Cabos, y los Consejos empresariales, no han emitido posicionamiento alguno sobre estos hechos.

Lo anterior, luego de que esta tarde el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, emitió una “Alerta de Seguridad” por los Recientes Incidentes de Seguridad ocurridos en San José del Cabo, Baja California Sur.

El comunicado emitido por los canales oficiales del consulado hace referencia de los dos eventos ocurridos durante el fin de semana los cuales sucedieron cerca del aeropuerto internacional de Los Cabos, la cual es una terminal con alto tráfico de ciudadanos estadounidenses.

El Consulado ha solicitado a los ciudadanos estadounidenses permanecer “vigilantes” en los alrededores del aeropuerto y en Cabo San Lucas, ya que pudiera existir “violencia adicional” en cualquier momento.

Otra de las recomendaciones que hace referencia es para los taxis de aplicación, los cuales por disposiciones locales “no pueden recoger pasajeros en la terminal aérea”, por lo que recomiendan utilizar taxis autorizados al salir del aeropuerto.

Un hecho destacable en la Alerta emitida, son las recomendaciones para los “Empleados del Gobierno de Estados Unidos" pues reiteran la prohibición de viajar entre ciudades, cuando ya haya oscurecido.

Cierra el comunicado invitando a sus connacionales a monitorear medios locales, estar atentos de los comunicados de las autoridades locales y notificar a amigos y familiares si llegase a ocurrir algún nuevo incidente.