Alcalde de Mitla encabeza desalojo a balazos contra la CNTE en Oaxaca

Integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE fueron desalojados a balazos por un grupo de ciudadanos y policías, encabezados por el presidente municipal de Villa de Mitla, Esau López Quero, luego de que los docentes se negaron a retirar el plantón que esta mañana instalaron sobre la carretera federal 190, cómo parte de sus movilización estatal.

A través de redes sociales se observa al alcalde acompañado por elementos policiacos provistos a su cargo, provistos de armas AR15 y pistolas.

Reproducir La violencia en las protestas de la CNTE escaló en Oaxaca, con la quema de llantas.

Tras la balacera no se reportaron personas lesionadas, y los profesores disidentes dejaron el lugar, pero se reagruparon en inmediaciones del sitio donde ocurrió el ataque, al paso de las horas, han llegados más profesores para reforzar el bloqueo emprendido por sus compañeros.

A través de sus órganos de dirección, los profesores aseguraron que los ataques no fueron hechos aislados, sino “acciones ejecutadas por grupos de choque bajo una estrategia sistemática de provocación y violencia política diseñada para reprimir la protesta social”.

Señalaron al gobernador Salomón Jara Cruz de recurrir a “ viejas prácticas autoritarias”, optando por la criminalización y el desgaste político en lugar de ofrecer soluciones a las demandas laborales y educativas.

A pesar de la agresión, la Sección 22 advirtió que la violencia no frenará su jornada de lucha y que, por el contrario, fortalece su organización en defensa de la educación pública.