Vinculan a proceso a dos personas por posesión de armas en Chiapas

Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con residencia en Tapachula, dio auto de vinculación a proceso contra dos personas que fueron detenidas en la ejecución de diversos cateos.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba suficientes para que el juez determinara la vinculación de la siguiente manera: Felipe de Jesús Rascon Peralta, por la probable comisión del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas permanentes, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal número 3 en Tapachula, Chiapas, y un mes para la investigación complementaria.

Para Carmen Yadira Rodas Mateo, por los ilícitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 4 en Tapachula y se otorgó un mes para la investigación complementaria.

Estas personas fueron detenidas en cateos realizados en cinco domicilios de los municipios de Frontera Hidalgo y Tuxtla Chico, en la entidad referida, como parte de las labores coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina) y Guardia Nacional (GN), en colaboración con personal adscrito a la FEMDO y peritos adscritos al Centro Federal Pericial Forense (CFPF) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Rascon Peralta fue detenido junto con un arma de fuego corta con su respectivo cargador abastecido, teléfonos celulares y dos vehículos, de los cuales uno estaba blindado, entre otros objetos; en la detención de Rodas Mateo se aseguraron cuatro armas de fuego largas y una corta, cargadores, cartuchos, celulares, numerario, cheques bancarios, dos chalecos balísticos, radios de comunicación, siete vehículos, 42 equinos, 654 bovinos, así como distintos objetos.