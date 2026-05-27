Empresarios y comerciantes establecidos del Centro reportan pérdidas millonarias por cierres

Comerciantes establecidos y empresarios del Centro Histórico reportan pérdidas millonarias derivadas del bloqueo peatonal y vehicular que mantienen elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en calles aledañas al Zócalo capitalino.

Los uniformados instalaron retenes en las calles Tacuba, Monte de Piedad, 5 de Mayo, Madero, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, 20 de Noviembre y Pino Suárez, con el objetivo de impedir el ingreso de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Zócalo. Sin embargo, esta medida también ha afectado a vecinos, trabajadores, comerciantes y visitantes de la zona, ya que para ingresar es necesario identificarse como residente o empleado del perímetro.

“Desde hace dos días no hemos tenido ventas, nos ha afectado hasta en un 95 por ciento. A los clientes no los dejan pasar, incluso a los que trabajamos en el restaurante tampoco nos dan permiso”, señaló Alejandro Valdez, gerente del restaurante Mercaderes.

Comerciantes y restaurantes reportan pérdidas de hasta el 95% en sus ventas. Rodolfo Dorantes

De igual manera, microempresarios y personas no asalariadas que ofrecen distintos servicios en el primer cuadro de la ciudad aseguran que las restricciones les impiden obtener ingresos suficientes para cubrir sus gastos diarios.

“No dejan pasar a la gente, solo con credencial. Por eso uno no genera el dinero que tenemos que sacar para la comida (…) tengo pérdidas del 80 por ciento o un poquito más. Diario saco aproximadamente 250 pesos y ahorita he hecho dos boleadas, con trabajo 60 pesos”, comentó Juan Betancourt, bolero de la zona joyera ubicada en la calle Monte de Piedad.

La exigencia de identificaciones oficiales para poder caminar por las calles aledañas al Zócalo alejó a los turistas y clientes. Rodolfo Dorantes

En la zona restringida se ubican cientos de negocios, entre ellos joyerías, hoteles, restaurantes, farmacias y tiendas de artículos fotográficos, que generan empleo para miles de personas, muchas de ellas comisionistas que también han visto afectadas sus ganancias debido a los filtros implementados por las autoridades.

Ante esta situación, empresarios y comerciantes hicieron un llamado al gobierno capitalino para reabrir el paso peatonal y vehicular, con el fin de reactivar la actividad económica en el Centro Histórico.