De Agüero asume Cruz Roja; sumará esfuerzos por México

Para continuar sumando esfuerzos en favor del país y seguir impulsando su labor humanitaria, a través de su Consejo Nacional de Directores, la Cruz Roja Mexicana designó por unanimidad a Eduardo de Agüero Le Duc como presidente nacional de la institución para el periodo 2026-2029.

Sumado a lo anterior, se nombró como vicepresidente nacional a Gabriel Saba D’Jamus y se ratificó a los vicepresidentes nacionales: Olegario Vázquez Aldir, Carlos Constantes Madrazo y Jorge Alberto Forastieri Muñoz.

Durante la reunión del Consejo Nacional de Directores, realizada en la sede nacional, De Agüero Le Duc reafirmó al asumir su cargo el compromiso de fortalecer la misión humanitaria de la Cruz Roja. Su objetivo, señaló, es consolidar la presencia de la institución a nivel nacional para continuar posicionándose como un referente en atención oportuna ante emergencias, con transparencia, innovación, eficiencia y cercanía con la sociedad.

PERFIL

Con más de 14 años de trayectoria como integrante del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana —donde ha realizado un intenso trabajo para impulsar la labor humanitaria y ayudar a los grupos más vulnerables—, Eduardo de Agüero Le Duc es abogado de profesión y cuenta con un posgrado en contabilidad y finanzas.

Se desempeñó como vicepresidente nacional, cargo que ocupó previo a su elección como titular de la institución. En su ardua labor humanitaria, De Agüero Le Duc ha representado a la Cruz Roja en reuniones internacionales y participado activamente en la atención de emergencias y desastres, como el impacto del huracán Otis y las recientes inundaciones en Veracruz.

Asimismo, se ha destacado por encabezar reuniones estratégicas con autoridades de gobierno, donantes y aliados, fortaleciendo la colaboración institucional.

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