Instalaciones del Infonavit a punto de colapsar por falta de personal de limpieza

Las diferentes oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), están a punto de colapsar debido a la falta de personal de limpieza; las condiciones insalubres han hecho que los trabajadores administrativos no puedan realizar sus labores de la manera correcta.

La baja de personal comenzó desde el pasado 16 de marzo, fecha en la que se le adjudicó de manera poco clara un contrato multianual a la empresa PROAM Administración S. de R.L. de C.V. propiedad de Guillermo Solís; la empresa está siendo investigada por malas prácticas.

Cuando cambiaron la empresa, muchas personas se fueron; nos comentaron que ya habían trabajado con ellos y no les pagan a tiempo o completo, tampoco les daban prestaciones sociales, por lo que mejor buscaban otro trabajo, las personas que están son insuficientes para que todo esté limpio”, aseguró Mario, quien se desempeña como administrativo en las oficinas centrales del Instituto.

A pesar de las denuncias contra PROAM que se encuentran ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), por órdenes de Iyadalid Martínez Domínguez, subdirectora de Administración y Proveedora de Servicios del Infonavit, decidió otorgarle el contrato.

Los trabajadores ya han comenzado a expresar sus inconformidades por la falta de personal de limpieza; se ha comenzado a acumular la basura en algunas áreas, los baños no se limpian todos los días generando malos olores y en las oficinas no se da una limpieza adecuada, los afanadores denuncian que tampoco se les están dando los insumos correspondientes.

Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero en donde antes estábamos 3 o 4 personas, ahora solo está una; también tenemos que limpiar más áreas y no se nos dan los materiales que necesitamos, nos tenemos que compartir las escobas, los trapos y en algunos casos hasta hemos tenido que trapear con agua”, reveló Antonia, quien se desempeña como afanadora

Los trabajadores administrativos del Infonavit han comenzado a organizarse para ver la posibilidad de parar labores o trabajar de manera escalonada, hasta que se garantice la sanidad de las instalaciones.

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