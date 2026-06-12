Un agresor y 18 balazos: revelan detalles del asesinato del reportero Luis Ángel López

La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación relacionadas con el asesinato del reportero Luis Ángel López Valdez, ocurrido la madrugada del 11 de junio en Poza Rica. La funcionaria confirmó que un video —filtrado desde la propia Fiscalía, reconoció— muestra el momento del ataque y permite establecer que fue un solo agresor quien le disparó al comunicador.

López Valdez, quien además de reportero policiaco trabajaba como taxista para sostener a su familia ante la precariedad laboral y su próxima paternidad, conducía su unidad cuando fue atacado. De acuerdo con la fiscal, iba acompañado por otra persona cuya identidad aún no ha sido establecida. En las imágenes analizadas se observa que, tras detenerse el vehículo, la víctima desciende y es perseguida por un hombre armado que le dispara en repetidas ocasiones antes de huir.

Jiménez Aguirre detalló que la víctima habría recibido al menos 18 impactos de arma de fuego. La carpeta de investigación fue integrada desde los primeros momentos posteriores al crimen e incluye peritajes en criminalística de campo, balística, entrevistas a familiares y la recopilación de evidencia audiovisual.

Reproducir El video muestra a un único agresor directo realizar la ejecución.

La Fiscalía analiza también grabaciones de videovigilancia, registros telefónicos y el entorno cercano del reportero. “Estamos haciendo un análisis de la telefonía celular de la víctima, respecto a las comunicaciones que mantuvo previo a los hechos, para saber con quién sostuvo plática o si concertó alguna reunión en particular”, explicó.

La fiscal insistió en que ninguna hipótesis ha sido descartada, incluida la posible participación de elementos de corporaciones de seguridad. Sin embargo, señaló que los videos revisados hasta ahora no muestran intervención directa de policías municipales, estatales o de otra fuerza. También se investiga la posible participación de autores intelectuales.

Jiménez Aguirre reveló que López Valdez contaba con medidas de protección desde el 5 de febrero, implementadas tras el homicidio del también comunicador Carlos Leonardo N. Dichas medidas incluían monitoreo mediante plataforma de seguridad, rondines preventivos en su domicilio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y seguimiento de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

Respecto al asesinato de Carlos Leonardo N., la fiscal confirmó que ya existen dos órdenes de aprehensión libradas por un juez y que la Policía Ministerial realiza acciones para localizar y detener a los presuntos responsables.