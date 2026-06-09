Juez libera a tres detenidos por desaparción de la periodista Roxana Guzmán

Se complica la investigación por la desaparición violenta de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez al ser liberados tres de los seis detenidos por las autoridades.

Luego de una audiencia de más de seis horas, el juez de control advirtió que no había elementos suficientes para la detención.

La decisión judicial echó abajo la narrativa inicial de las autoridades y abrió un “boquete” en las pesquisas, a una semana de ocurrido esta privación ilegal de la libertad en el domicilio de la comunicadora.

El juez Daniel García determinó que la Fiscalía de Veracruz no presentó elementos suficientes para vincular a proceso a Alejandro N, Luis Arturo N y Andrés N, quienes fueron asegurados durante un cateo en el fraccionamiento Residencial Sección XI, en Nanchital.

Los tres recuperaron su libertad cerca de la medianoche del lunes.

Permanece bajo proceso César Alejandro “N”, trabajador del Complejo Petroquímico Cangrejera.

Un operativo bajo sospecha

Las detenciones ocurrieron entre el viernes y el sábado, durante un operativo que familiares de los presuntos involucrados describieron como irregular, sin explicación clara y con uso excesivo de fuerza.

Aseguran que los hombres se encontraban en una convivencia cuando fueron sometidos y trasladados sin que se les mostrara orden judicial.

Debido a las presiones que organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas, así como familiares, han ejercido en el caso de la privación ilegal de Roxana Gumán, la gobernadora Rocío Nahle pidió esperar información oficial y evitar especulaciones, debido a que ya comenzaron las reacciones y los reclamos por la liberación de la mitad de los asegurados.

Por su parte, Lisbeth Aurelia Jiménez, fiscal general de Veracruz, evitó hablar de las detenciones y las tres personas puestas en libertad. Dijo que siguen las investigaciones, pese a la insistencia de los medios de comunicación.

El caso de Roxana Guzmán, periodista con trayectoria en medios regionales, continúa sin avances públicos significativos.

La liberación de tres detenidos por falta de pruebas acentuó la percepción de improvisación en una investigación que, por su naturaleza, debería estar blindada contra errores procesales.