Asesinan al periodista Luis Ángel López Valdez en Poza Rica, Veracruz

El periodista Luis Ángel López Valdez, colaborador del portal Vanguardia de Veracruz y especializado en cobertura policiaca, fue asesinado a tiros durante la madrugada de este jueves en Poza Rica, municipio del norte de Veracruz marcado en los últimos años por la violencia contra comunicadores.

El crimen ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, una vialidad que apenas cinco meses atrás también fue escenario del asesinato del periodista Carlos Leonardo Castro, director del portal Código Norte.

Además de su labor informativa, López Valdez se desempeñaba como subdelegado de la corporación de auxilio Cruz Ámbar, organización que confirmó públicamente su fallecimiento y lamentó la pérdida de uno de sus integrantes.

Qué se sabe del asesinato de Luis Ángel López

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el comunicador recibió impactos de arma de fuego mientras se encontraba sobre la avenida 20 de Noviembre, en la cabecera municipal de Poza Rica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea oficial de investigación sobre el móvil de la agresión.

Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desplegaron un operativo de seguridad en la zona mientras personal ministerial realizaba las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

La circulación en la avenida 20 de Noviembre y la calle 18 fue cerrada temporalmente durante varias horas.

El periodista tenía medidas de protección vigentes

El asesinato generó especial preocupación dentro del gremio periodístico debido a que Luis Ángel López contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

De acuerdo con versiones difundidas por compañeros y personas cercanas al reportero, dichas medidas fueron implementadas luego de amenazas presuntamente relacionadas con su trabajo periodístico y señalamientos contra elementos policiales de la región.

Hasta ahora, la CEAPP no ha emitido una explicación pública sobre las condiciones en las que operaba el mecanismo de protección ni sobre posibles antecedentes inmediatos previos al homicidio.

Vanguardia de Veracruz y Cruz Ámbar, reacciones

Tras confirmarse el asesinato, el medio Vanguardia de Veracruz difundió un mensaje de condolencias a través de redes sociales.

“Descanse en paz el ingeniero Luis Ángel López Valdez, reportero de Vanguardia de Veracruz, quien fue asesinado la madrugada de este jueves 11 de junio en la avenida 20 de Noviembre de Poza Rica”, publicó el portal.

Integrantes de Cruz Ámbar Poza Rica también expresaron públicamente su pesar y recordaron la labor de López Valdez dentro de la organización de auxilio y rescate.

La noticia provocó reacciones entre periodistas, rescatistas y habitantes de la región, quienes destacaron tanto su trabajo en medios como su participación en tareas de atención de emergencias.

Poza Rica acumula ataques contra periodistas

El asesinato de Luis Ángel López ocurre apenas cinco meses después del homicidio de Carlos Leonardo Castro, director del portal digital Código Norte, ocurrido también en Poza Rica.

Carlos Castro fue atacado el pasado 8 de enero dentro de un establecimiento familiar ubicado sobre la misma avenida 20 de Noviembre. Reportes difundidos entonces indicaron que el periodista había abandonado temporalmente la región tras recibir amenazas y regresó tiempo después, cuando ocurrió la agresión.

Aquel caso derivó además en otros hechos violentos aún sin resolver. Tras acudir al funeral de Castro, Wendy Arantxa Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz fueron privadas de la libertad y continúan desaparecidas.

La muerte de Luis Ángel López se suma a una larga lista de agresiones contra periodistas en Veracruz, entidad señalada recurrentemente por organizaciones nacionales e internacionales como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo en México.

Datos de la propia CEAPP indican que entre 2005 y 2024 fueron documentados al menos 31 asesinatos de comunicadores y cuatro desapariciones en el estado.El caso también ocurre mientras continúa sin resolverse la desaparición de la reportera Roxana Ramírez, registrada recientemente en el sur de Veracruz y documentada mediante grabaciones de cámaras de seguridad donde se observa a hombres armados ingresando a su domicilio.