Agreden a fuerzas federales en Hidalgo tras operativo contra huachicol

Un operativo contra el robo de combustible en la comunidad de Ulapa de Melchor Ocampo, en Hidalgo, derivó en un enfrentamiento entre civiles y fuerzas federales, con un saldo de dos agentes lesionados.

Los hechos se registraron durante recorridos de vigilancia interinstitucionales donde participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías locales. De acuerdo con los reportes oficiales, el contingente detectó diversos vehículos cargados con bidones de hidrocarburo de procedencia ilícita, lo que originó el despliegue para el aseguramiento de las unidades.

Al arribar a un predio cercano a las calles Cristóbal Colón y Pedro Moreno, donde se localizaron más vehículos con características similares, un grupo de pobladores confrontó a las autoridades.

Los civiles utilizaron piedras y objetos contundentes para agredir a los uniformados y vandalizar unidades oficiales de la Guardia Nacional y camionetas de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Debido a la superioridad numérica de los agresores y para evitar una escalada de violencia en la zona habitacional, las fuerzas de seguridad activaron protocolos de repliegue. Los dos agentes heridos recibieron atención médica inicial y se reportan fuera de peligro; sin embargo, las patrullas presentaron daños considerables en cristales y carrocería.

Investigan nexo con joven herido y quema de unidad

Tras la retirada de las fuerzas federales, se reportó el ingreso de un hombre de 21 años a un hospital regional con heridas diversas. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo no ha confirmado si el sujeto participó en la agresión en Ulapa o si sus lesiones fueron producto del enfrentamiento directo.

De manera paralela, durante la madrugada de este lunes, se registró el incendio de una camioneta en la colonia Nueva Santa María, en el municipio colindante de Tula de Allende. El vehículo, que presuntamente transportaba contenedores con combustible robado, fue abandonado tras incendiarse por una supuesta falla mecánica o manipulación deficiente del producto.

