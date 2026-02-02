Logra Guanajuato cifra mínima de homicidios desde 2020; caen 49% con estrategia "CONFIA"

Durante enero de 2026, el estado de Guanajuato registró 138 homicidios dolosos, y aunque aún es un número importante, ya representa una caída de casi 49% en comparación a los 275 delitos del mismo mes del año anterior.

De acuerdo con datos oficiales, estos resultados tienen que ver con la estrategia denominada “CONFIA” que se implementa actualmente y que tiene como objetivo recuperar la paz, reducir la incidencia delictiva y mejorar la seguridad pública mediante el uso de inteligencia policial, coordinación entre niveles de gobierno y proximidad social.

Es así que pese a los eventos de alto impacto que aún se registran en el estado, las cifras revelan un desplome significativo en los delitos de alto impacto bajo la administración de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“El primer mes de este 2026 estuvo marcado por claroscuros en materia de seguridad en el estado: por un lado, enero cerró con 138 víctimas de homicidio doloso, la cifra más baja en los últimos ocho años; pero también se registró uno de los ataques más violentos en la entidad, con once víctimas mortales en un solo hecho”.

Este número representa una reducción drástica frente a los picos de violencia registrados anteriormente, como es el caso de las 428 víctimas registradas en 2020.

Es así que la implementación de la estrategia denominada CONFIA se perfila como el motor principal de este cambio de tendencia.

Sin embargo, el camino hacia la pacificación total enfrenta retos mayúsculos, como quedó evidenciado en la masacre ocurrida en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, pues esto fue un "recordatorio de que, a pesar de los importantes descensos en las cifras, aún falta mucho por hacer en materia de seguridad".

“La reacción oficial que permitió que a los pocos días se lograra la detención de al menos tres personas implicadas en los hechos, es un reflejo de que las autoridades siguen apostando a la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno para hacer frente a este reto”.

