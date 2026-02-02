Avanza estrategia Vive saludable, vive feliz: más de 66 mil escuelas atendidas

La estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, avanza de manera sólida y sostenida en todo el país, con más de 66 mil escuelas atendidas y más de 8.3 millones de estudiantes valorados, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP señaló que, como parte de las Jornadas de Salud Escolar, se han realizado más de 66 mil asambleas informativas con la participación de más de 8 millones de madres, padres de familia y personas tutoras, quienes otorgaron su consentimiento para la valoración de peso y talla, agudeza visual, salud bucal y la impartición de pláticas sobre estilos de vida saludables.

De marzo de 2025 al 23 de enero de 2026, se han valorado 8 millones 391 mil 424 estudiantes en 66 mil 611 escuelas primarias públicas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias, gracias al trabajo coordinado de 8 mil 118 especialistas de la SEP, el IMSS, el IMSS Bienestar, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Salud, organizados en 738 brigadas de salud escolar.

Delgado Carrillo informó que ocho entidades federativas —Aguascalientes, Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz— ya concluyeron las Jornadas de Salud, beneficiando a 3 millones 40 mil 447 estudiantes de 28 mil 481 escuelas. Añadió que Hidalgo y Sinaloa finalizarán en febrero y el resto de los estados antes del cierre del ciclo escolar 2025–2026.

Asimismo, indicó que se han entregado más de 8 millones de Informes de Resultados a las familias, con recomendaciones para promover estilos de vida saludables desde casa y, en los casos necesarios, canalizar a niñas y niños a las unidades médicas correspondientes.

Como parte del componente preventivo, se han aplicado más de 8 millones de dosis de flúor, además de la entrega de cepillos dentales y orientación sobre la técnica correcta de cepillado, con el objetivo de fortalecer la salud bucal desde edades tempranas.

Delgado subrayó que, mediante la colaboración con la iniciativa privada, se cuenta con 2 millones de lentes gratuitos garantizados para niñas y niños con problemas de agudeza visual, los cuales se están entregando durante el presente ciclo escolar tras valoraciones realizadas con tecnología de alta calidad.

Añadió que para la atención de problemas nutricionales y de salud bucal, el IMSS Ordinario, el IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud disponen de más de 4 mil 500 clínicas en todo el país, y que a la fecha se han brindado más de 700 mil atenciones médicas a nivel nacional.

Finalmente, refirió que la estrategia Vive saludable, vive feliz forma parte ya de la agenda permanente de los Consejos Técnicos Escolares desde el ciclo 2025–2026 y cuenta con un repositorio digital en constante actualización con materiales de apoyo para familias, docentes y comunidades escolares.

