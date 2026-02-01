Explosión de tanque de gas calcina dos motos y una camioneta 

Un fuerte incendio movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este domingo en la colonia Álvaro Obregón, ubicada en el municipio de Santiago Tulantepec, Hidalgo, luego de que una detonación al interior de una cochera provocara un incendio de rápida propagación.

De manera preliminar, se presume que el estallido estuvo relacionado con un tanque de gas.

El fuego consumió por completo una camioneta, dos motocicletas y la estructura metálica del área donde se originó el siniestro.

Habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades tras escuchar el estruendo y notar una intensa columna de humo que era visible a varios metros de distancia.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Municipal y personal de Protección Civil, quienes trabajaron de forma coordinada para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcanzara viviendas aledañas.

Autoridades señalaron que la distancia aproximada de 10 metros entre la cochera afectada y la casa principal fue un factor clave para prevenir daños mayores en la propiedad.

Durante la atención de la emergencia, paramédicos brindaron auxilio a una persona que presentó molestias por inhalación de humo, así como a vecinos que manifestaron crisis nerviosa; sin embargo, ninguno de los afectados necesitó ser trasladado a un hospital.

Finalmente, el gobierno municipal informó que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen exacto del incidente y reiteró el exhorto a la población para reforzar las medidas de prevención en el manejo de tanques de gas y otros equipos que representen riesgo dentro de los hogares.

Al lugar acudieron Bomberos y personal de Protección Civil, Foto: Especial

JCS