Por frío recomiendan “abrigarse en capas, como cebollas”

El estado de Veracruz inició la semana bajo un ambiente frío, húmedo y con cielo mayormente nublado, condiciones que se intensificaron en la zona montañosa central, donde la temperatura descendió a rangos de 9 a 13 grados Celsius durante la mañana, acompañada de lloviznas intermitentes y bancos de niebla que redujeron la visibilidad en tramos carreteros.

En Xalapa, las autoridades locales recomendaron “abrigarse en capas, como cebollas”, para aguantar la sensación térmica, que se mantuvo alrededor de los 10 grados debido a la humedad cercana al 90 por ciento, mientras que el viento débil favoreció la permanencia del aire frío.

Autoridades meteorológicas señalaron que estas condiciones son resultado del paso de un sistema frontal que continúa generando inestabilidad en gran parte del territorio veracruzano.

En la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, el día transcurrió con ambiente fresco, cielo cubierto y temperaturas entre los 21 y 22 grados, aunque la mañana se mantuvo estable, se prevé un incremento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y noche, con nubosidad densa y humedad elevada.

En el puerto de Veracruz, la temperatura máxima rondó los 18 grados, acompañada de un 70 por ciento de probabilidad de lluvia y cielo completamente nublado.

Las autoridades portuarias recomendaron precaución a embarcaciones menores ante posibles cambios en las condiciones del viento.

En la costa, el mar se retiró de algunas playas por los fuertes vientos del Norte Foto: Especial

Los expertos en meteorología reportaron que, durante esta semana, la región montañosa central anticipa ambiente frío con valores que no superarán los 19 grados Celsius como máxima y 10 grados como mínima.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse abrigada, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones al conducir en zonas serranas debido al pavimento mojado y la presencia de niebla.

JCS