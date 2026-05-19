Sheinbaum anuncia que se construirán 16 mil 543 camas nuevas de hospital

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se construirán 9 mil 139 camas nuevas de hospital hacia septiembre de 2030 con una inversión de 181 mil millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República informó sobre el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, que sumadas a las 7 mil 404 camas creadas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se habrán creado 16 mil 543 camas nuevas para atender la población.

“Y vamos a cerrar el sexenio con 9 mil 139 camas adicionales, en las 3 instituciones de salud: el IMSS, el Issste, el IMSS Bienestar, y Pemex también, que estamos atendiendo para poder ampliar los servicios de salud de Pemex; 9 mil 139 camas adicionales. O sea, en los gobiernos de la transformación estamos hablando de 16 mil 500, versus 9 mil”, expresó.

La presidenta destacó la inversión en salud que está realizando su gobierno. Cuartoscuro

La titular del Ejecutivo resaltó que este aumento de camas representa 80% más que en los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La mandataria federal señaló que, además de las camas hospitalarias, se construyen más centros de salud, se han contratado más de 14 mil médicos especialistas, se implementa el programa Salud Casa por Casa y se puso en marcha el Servicio Universal de Salud a través de la credencialización, además de que se tiene más del 80% de abasto de medicamentos.

En su intervención, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, informó que para la creación de las 9 mil 139 camas al 2030 se construirán 50 hospitales nuevos con 6 mil 364 camas, se realizarán 47 ampliaciones con 1,001 camas y 55 sustituciones y mejoras mayores con mil 774 camas, con ello se pasará de 96 mil 966 camas en 2024 a 106 mil 105 camas de hospital en las tres instituciones de salud pública.

La presidenta destacó la inversión en salud que está realizando su gobierno. Cuartoscuro

En el caso del IMSS, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que en los últimos 18 meses se han inaugurado siete hospitales: En Ciudad Juárez, Chihuahua: en Ensenada, Baja California; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Puebla; en Iztapalapa, Ciudad de México; en Ciudad del Carmen, Campeche y en Hermosillo, Sonora.

Mientras que se proyectan otras 19 obras hospitalarias en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Yucatán, Baja California, Morelos, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán y Colima.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, explicó que como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria se contemplan 81 nuevos hospitales: 18 ya inaugurados, 13 en construcción y 50 en planeación.

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