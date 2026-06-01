Gusano barrenador: Nuevo León reporta primer caso en fauna silvestre

Los casos de gusano barrenador en Nuevo León alcanzaron ya a la fauna silvestre, luego de que el último informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reporta uno en esa entidad.

En total en el país hay tres activos y los otros son en el estado de Quintana Roo y Veracruz.

Por otra parte, los animales domésticos y de compañía también se han visto afectados en la entidad. Actualmente, en el país hay 13 casos en gatos, de los cuales tres corresponden a Nuevo León y en perros hay 632 con 14 activos en este estado.

En cuanto a los casos de la plaga en bovinos hay 64 en la entidad de los 912 en el país.

Ante la situación de casos de CBG en la entidad en animales domésticos, la Secretaría de Salud de Nuevo León lanzó una campaña para reforzar las medidas de prevención.

La dependencia resaltó que después de las reses, la especie más afectada por el gusano barrenador son los perros por lo que es importante revisar que los animales no tengan heridas y revisar sus cavidades húmedas como boca, lagrimales, ano y vulva. La campaña la lanzó en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Senasica.