No habrá clases en educación básica y media superior en inauguración del Mundial 2026: Brugada

¡Es oficial! El jueves 11 de junio de 2026, día en que rodará el balón para inaugurar el Mundial 2026, los estudiantes de escuelas públicas en la Ciudad de México no tendrán clases. Durante la apertura de la Sala de Prensa Internacional en Campo Marte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que acordó con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la suspensión de actividades académicas para facilitar la movilidad y evitar el caos vial en la capital.

"Quiero informarles que el secretario de Educación pública, Mario Delgado me informó que el día de la inauguración del Mundial el 11 de junio no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior y esto pues es importante, estamos hablando del día de la inauguración, nada más", expresó la mandataria capitalina.

¿Qué escuelas no tendrán clases el 11 de junio en CDMX?

La medida aplicará exclusivamente para el sistema de educación pública básica y media superior. Las escuelas que no tendrán clases son:

Primarias

Secundarias

Preparatorias públicas

Brugada aclaró que esta suspensión es únicamente por el día de la inauguración. Asimismo, adelantó que otras instituciones capitalinas informarán de manera independiente si deciden pausar sus labores.

"Hay otras instituciones de la ciudad que irán informando públicamente la suspensión de sus labores. Voy a dejar que ellos sean los que lo vayan informando", agregó.

¿Se suspenderán las clases en el resto del país?

Por el momento, la suspensión solo aplica para la Ciudad de México. Sobre el resto de los estados de la República, la jefa de Gobierno recomendó a la población y a los medios consultar directamente con la SEP.

Operativo de movilidad: ¿Cómo llegar al estadio el día del partido inaugural?

Para garantizar que el evento fluya sin embotellamientos, el gobierno implementará un modelo de transporte inteligente y sostenible. "No queremos vivir el Mundial atrapados en el tráfico", enfatizó Brugada al anunciar múltiples alternativas ecológicas para los asistentes con boleto, para que así no tengan que trasladarse en auto hasta el Estadio de la Ciudad de México y evitar el caso vial.

"Es un modelo más ordenado, inteligente y sostenible para llegar al estadio. No queremos vivir el Mundial atrapados en el tráfico, los aficionados que tengan boletos tendrán distintas alternativas para llegar que son eficientes, cómodas, rápidas y seguras", puntualizó.

Sistema "Park and Ride" (Estacionamientos remotos)

Este modelo permitirá a los aficionados estacionar sus vehículos en zonas estratégicas y abordar autobuses eléctricos que los llevarán directamente al estadio. Los puntos habilitados serán:

Campo Marte

Xochimilco

Six Flags

Santa Fe

Plaza Carso

Rutas de transporte eléctrico directo

Para quienes prefieran no usar su auto, habrá rutas eléctricas directas que saldrán desde puntos icónicos de la ciudad hasta el Cetram Huipulco o Santa Úrsula (desde donde se caminará entre 15 y 30 minutos al estadio), explicó la jefa de Gobierno. Las salidas serán desde:

Bellas Artes

Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

Estadio Universitario

Además, la ciudad pondrá a disposición de los aficionados 2 mil bicicletas, 2 mil scooters y mil taxis exclusivos para la jornada inaugural.

Horarios clave y recomendaciones para los aficionados

En conjunto con Jurgen Mainka, representante de la FIFA en México, Clara Brugada reveló el cronograma oficial para el 11 de junio. Es vital planear el traslado con anticipación, considerando que la capital ya alberga a mil 500 periodistas internacionales acreditados.

7:00 am: Inicio de operaciones de los transportes especiales.

Inicio de operaciones de los transportes especiales. 9:00 am: Apertura de puertas del estadio.

Apertura de puertas del estadio. 11:30 am: Ceremonia de inauguración.

Ceremonia de inauguración. 13:00 pm: Partido inaugural del Mundial.

"Es mejor llegar con calma, llegar hasta su asiento y no llegar con prisa", recomendó la mandataria capitalina a todos los asistentes.

Brugada detalló además que ya hay 1500 periodistas de 30 países acreditados para cubrir el Mundial en la Ciudad de México.