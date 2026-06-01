Semar rescata lobo marino con signos de afectación en San Felipe, BC

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) atendió el reporte de un ejemplar de lobo marino localizado en las inmediaciones del Campo El Santuario, en San Felipe, Baja California, el cual presentaba movimientos aletargados.

Derivado de lo anterior, personal de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) del Sector Naval de San Felipe se trasladó al lugar para realizar las acciones correspondientes, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), contando además con el apoyo de Pesca ABC mediante equipo especializado para la contención y manejo seguro del ejemplar.

Posteriormente, se logró la captura exitosa del lobo marino, procediendo a su traslado a la Escuela de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en Mexicali, donde recibirá valoración médica especializada y atención para determinar su estado de salud.

Las costas de San Felipe y el Alto Golfo de California representan un hábitat crítico para diversas especies de mamíferos marinos, incluidos los lobos marinos (Zalophus californianus), los cuales se enfrentan constantemente a amenazas como el cambio climático, la pérdida de fuentes de alimento y enfermedades emergentes.

Ante este panorama, la colaboración entre las Fuerzas Armadas y los centros de investigación, como la UABC, resulta fundamental para activar protocolos de rescate que no solo salvan vidas individuales, sino que aportan datos clave para el monitoreo de la salud del ecosistema marino de la región.