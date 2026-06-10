Acusan a diputada de plagiar iniciativas en el Congreso de Veracruz

Durante un debate sobre reformas de paridad, igualdad sustantiva y ajustes a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la diputada Montserrat Ortega del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, acusó a la morenista Dorheny García Cayetano de plagiar las iniciativas que presenta en las comisiones en las que coinciden.

La legisladora cuestionó la ética parlamentaria y la transparencia en el proceso legislativo de su compañera, porque aseguró que varias de sus propuestas, presentadas en años anteriores y que permanecían sin dictaminar, “reaparecieron” en el orden del día con modificaciones mínimas y bajo la firma de la diputada García Cayetano, familiar del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.

La panista afirmó que no se opone a que sus proyectos sean retomados, pero subrayó que hacerlo sin reconocimiento constituye “una falta de respeto al trabajo legislativo y a la ciudadanía que representamos”.

La acusación se dio durante una discusión por las reformas que buscaban homologar criterios federales en materia de igualdad y funcionamiento interno del Congreso de Veracruz.

Incluso, leyó algunos párrafos de las iniciativas en las que, asegura, el texto es el mismo, no le hicieron cambios.

García Cayetano rechazó que exista plagio y argumentó que las iniciativas responden a una agenda común impulsada por su grupo parlamentario.

Sin embargo, evitó referirse directamente a los señalamientos sobre similitudes textuales entre sus propuestas y las presentadas previamente por Ortega.

La morenista ha sido objeto de controversias en meses recientes por su cercanía con el exgobernador Cuitláhuac García y por su papel en la reconfiguración interna de comisiones legislativas.

Aunque el reglamento interno establece lineamientos sobre la presentación de iniciativas, no contempla mecanismos para determinar autoría ni procedimientos para resolver disputas de este tipo y existe un vacío en el reglamento que sancione este tipo de conductas, que ya han sido denunciadas en otras ocasiones, incluso en las que llegan a señalar que “sólo desempolvan” iniciativas pasadas y se las apropian.