La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 27 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 27 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

8:31 Horas | Sheinbaum: Video en el que cártel se atribuye multihomicidio de 10 personas en Zacatecas no es real

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el video que circuló en redes sociales en el que células del cártel de Sinaloa se atribuye el multihomicidio de 10 personas en Zacatecas no es real, sino que se trata de un material alterado y así se lo informó el gabinete de seguridad.

"En el gabinete nos informaron ese día cuando salió el video que no era un video real. Ni siquiera la voz coincide con lo que están diciendo las personas. De todos modos se investiga, pero eso se nos informó en el gabinete", indicó.

Mañanera de Sheinbaum hoy 27 de julio: Video completo