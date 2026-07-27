Video en el que un cártel se atribuye multihomicidio en Zacatecas no es real: Sheinbaum

Este lunes 27 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, brindó su opinión sobre un material difundido en redes sociales en el que presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado lanzó amenazas contra el gobernador de Zacatecas, luego del multihomicidio de 10 personas en dicha entidad.

En este contexto, la mandataria aseguró que el video que se atribuye al Cártel de Sinaloa es un montaje y no corresponde a un material auténtico, de acuerdo con la información presentada por el gabinete de Seguridad.

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado, detalló que el tema fue revisado por las autoridades federales desde que comenzó a viralizarse y que los análisis realizados determinaron que el contenido es falso.

En el gabinete nos informaron cuando salió el video que no era real, no sé si llamarle montaje, que no era real y ni la voz coincide con lo que dice. Había que ver quién publicó el material, esa fue la información que nos dieron", declaró.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país señaló que las autoridades también analizan la procedencia del material y quién fue el primero en difundirlo, con el objetivo de determinar si forma parte de una estrategia de desinformación.

La titular del Ejecutivo federal reiteró también la importancia de verificar la información antes de compartirla en redes sociales, especialmente cuando se trata de contenidos relacionados con grupos del crimen organizado, ya que pueden generar alarma entre la población.

Por último, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, insistió en que su gobierno mantiene un seguimiento permanente de la situación de seguridad en Zacatecas y que cualquier información oficial será dada a conocer por las autoridades competentes.

Cien elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron al “Aeropuerto Internacional Leobardo C. Ruiz”, para reforzar la seguridad en Zacatecas. Cuartoscuro

¿De qué trata el video?

El material difundido en diversas plataformas digitales muestra a hombres armados que presuntamente pertenecen al Cártel de Sinaloa. En la grabación se adjudican una serie de hechos violentos registrados recientemente en Zacatecas, entre ellos el asesinato de diez personas, además de lanzar amenazas contra el mandatario estatal.

Derivado de lo anterior, la administración federal reiteró que las investigaciones sobre los hechos violentos continúan y que las corporaciones de seguridad mantienen operativos coordinados en el estado para esclarecer los homicidios y reforzar la seguridad de la población.