Huracán 'Genevieve' ya es categoría 5: esta es su trayectoria y los efectos que provocará

El huracán Genevieve se fortaleció de manera acelerada durante la madrugada de este 27 de julio de 2026 hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, consolidándose como el primer ciclón de máxima intensidad registrado en el Pacífico oriental en los últimos dos años.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el sistema registra vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas de hasta 315 km/h, lo que lo convierte en un fenómeno de alta peligrosidad.

¿Dónde está el huracán Genevieve?

En su reporte más reciente, emitido a las 03:00 horas, el SMN informó que el centro del huracán se localiza a 855 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Genevieve mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h, siguiendo una trayectoria prácticamente paralela a las costas mexicanas y permaneciendo sobre aguas del océano Pacífico.

Derivado de esto, lo que podría ocasionar son encharcamientos, incremento en el nivel de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas, por esta razón las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las regiones donde se pronostiquen precipitaciones intensas.

¿Qué significa que un huracán sea categoría 5?

Los huracanes de categoría 5 representan el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson. Se caracterizan por registrar vientos sostenidos superiores a los 252 km/h, capaces de provocar daños catastróficos en las zonas donde impactan.