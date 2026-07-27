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Huracán 'Genevieve' ya es categoría 5: esta es su trayectoria y los efectos que provocará

El fenómeno se intensificó rápidamente durante la madrugada y se convirtió en el primer huracán categoría 5 del Pacífico oriental en dos años.

Por: Fernando Dávila

Aunque se mantiene mar adentro, sus bandas nubosas incrementarán las lluvias en el occidente del país.
Aunque se mantiene mar adentro, sus bandas nubosas incrementarán las lluvias en el occidente del país.Cuartoscuro

El huracán Genevieve se fortaleció de manera acelerada durante la madrugada de este 27 de julio de 2026 hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, consolidándose como el primer ciclón de máxima intensidad registrado en el Pacífico oriental en los últimos dos años.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el sistema registra vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas de hasta 315 km/h, lo que lo convierte en un fenómeno de alta peligrosidad.

¿Dónde está el huracán Genevieve?

En su reporte más reciente, emitido a las 03:00 horas, el SMN informó que el centro del huracán se localiza a 855 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Genevieve mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h, siguiendo una trayectoria prácticamente paralela a las costas mexicanas y permaneciendo sobre aguas del océano Pacífico.

Derivado de esto, lo que podría ocasionar son encharcamientos, incremento en el nivel de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas, por esta razón las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las regiones donde se pronostiquen precipitaciones intensas.

¿Qué significa que un huracán sea categoría 5?

Los huracanes de categoría 5 representan el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson. Se caracterizan por registrar vientos sostenidos superiores a los 252 km/h, capaces de provocar daños catastróficos en las zonas donde impactan.

La escala con la que se mide la intensidad de los huracanes se conoce como Saffir-Simpson, y divide estos fenómenos naturales en cinco categorías de acuerdo con la velocidad de sus vientos y la marejada ciclónica, que es un incremento anormal en el nivel del mar tras una tormenta. 09 junio de 2021 Te invitamos a ver el siguiente video: No para el crecimiento del socavón en Puebla: atrae a cientos de curiosos //youtu.be/tVkkJ1vP4Gs COMENTA ESTE VIDEO Y COMPARTELO CON TUS AMIGOS Para más información entra: http://www.youtube.com/excelsiortv No olvides dejarnos tus comentarios y visitarnos en Facebook: https://www.facebook.com/ExcelsiorMex Twitter: https://twitter.com/Excelsior_Mex Sitio: http://www.excelsior.com.mx/tv Suscríbete a nuestro canal: //www.youtube.com/channel/UClqo4ZAAZ01HQdCTlovCgkA #ExcélsiorNoticias #ImagenMulticastNoticias #NoticiasEnVivo
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