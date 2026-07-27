Pensión Bienestar 2026: última semana de pagos del bimestre julio-agosto

Este lunes 27 de julio comienza la última semana de depósitos de la Pensión para el Bienestar, la cual beneficia a cuatro sectores de la población en el país y que inició el pasado lunes 6 de julio.

Bajo esta premisa, la Secretaría del Bienestar continúa con la dispersión escalonada de los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto 2026, la cual de acuerdo con el calendario oficial, hoy corresponde el depósito a las personas adultas mayores, Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y beneficiarios del programa para hijas e hijos de madres trabajadoras cuyo primer apellido comienza con la letra S.

Calendario restante:

Lunes 27 de julio: Letra S

Martes 28 de julio: Letras T, U y V

Miércoles 29 de julio: Letras W, X, Y y Z

Con el inicio de esta semana entra en su fase final el operativo de pagos que el gobierno de México destina a la población más vulnerable del país, misma que concluirá el próximo miércoles 29 de julio.

Ante este panorama, los días 30 y 31 de julio ya no habrá nuevos depósitos, sin embargo, los beneficiarios podrán retirar su dinero o utilizar su tarjeta cuando lo deseen, ya que el recurso permanece seguro en su cuenta del Banco del Bienestar.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Los montos correspondientes al bimestre julio-agosto son: