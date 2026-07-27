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Pensión Bienestar 2026: última semana de pagos del bimestre julio-agosto

Con el inicio de esta semana entra en su fase final el operativo de pagos que el gobierno de México destina a la población más vulnerable del país.

Por: Fernando Dávila

La dispersión de fondos concluirá el próximo miércoles 29 de julio.
La dispersión de fondos concluirá el próximo miércoles 29 de julio.Cuartoscuro

Este lunes 27 de julio comienza la última semana de depósitos de la Pensión para el Bienestar, la cual beneficia a cuatro sectores de la población en el país y que inició el pasado lunes 6 de julio.

Bajo esta premisa, la Secretaría del Bienestar continúa con la dispersión escalonada de los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto 2026, la cual de acuerdo con el calendario oficial, hoy corresponde el depósito a las personas adultas mayores, Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y beneficiarios del programa para hijas e hijos de madres trabajadoras cuyo primer apellido comienza con la letra S.

Calendario restante:

  • Lunes 27 de julio: Letra S
  • Martes 28 de julio: Letras T, U y V
  • Miércoles 29 de julio: Letras W, X, Y y Z

Con el inicio de esta semana entra en su fase final el operativo de pagos que el gobierno de México destina a la población más vulnerable del país, misma que concluirá el próximo miércoles 29 de julio.

Ante este panorama, los días 30 y 31 de julio ya no habrá nuevos depósitos, sin embargo, los beneficiarios podrán retirar su dinero o utilizar su tarjeta cuando lo deseen, ya que el recurso permanece seguro en su cuenta del Banco del Bienestar.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Los montos correspondientes al bimestre julio-agosto son:

  • Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.
  • Programa para Hijas e Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos (en la mayoría de los casos).

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