Choque en carretera de Nuevo León deja un muerto y cinco lesionados

Un aparatoso accidente en la Carretera Nacional de Nuevo León dejó un saldo de una persona fallecida y cinco lesionados, luego de que la camioneta en la que viajaban se estrellara contra un árbol en el camellón central de esta vialidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de este domingo, a la altura de La Rioja en dirección de sur a norte, se trató de una camioneta Ford Explorer Pick Up en color negro en la que viajaban las seis personas, de acuerdo a ABC Noticias.

Trascendió que el conductor perdió el control luego de un primer impacto con otra camioneta que la proyectó contra el muro de contención, las placas de concreto dirigieron el vehículo contra un árbol ubicado en el camellón central, la camioneta quedo de lado y atorada entre ambos objetos.

Los lesionados fueron identificados como Cristofer de 24 años, que fue trasladado al Hospital Metropolitano; Héctor de 21; Fabian de 26 con probable fractura de muñeca y luxación en un hombro; Jesús de 23 con probable fractura en una pierna y Eliud quien se desconoce la edad y requirió ser rescatado del interior del vehículo con equipo hidráulico.

Los últimos cuatro fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para su atención médica, el conductor quien murió en el accidente responde al nombre de Jorge de 22 años y su cuerpo se mantienen en la zona en espera del arribo de Servicios Periciales.

Los primeros respondientes fueron elementos de Movilidad de Monterrey quienes abanderaron dos carriles de la Carretera Nacional, para resguardar la zona del accidente en espera de los paramédicos.

Al arribo de los elementos de Protección Civil Estatal y Municipal se realizó la valoración de cada uno de los jóvenes con ayuda de elementos del CRUM y la Cruz Roja Mexicana; hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información respecto a la presunta camioneta involucrada en un primer choque.