¡La incertidumbre terminó!: Abren las puertas del Fan Fest en el Zócalo

Decenas de aficionados comenzaron a entrar al Zócalo capitalino para disfrutar del Fan Fest de la FIFA.

Esto, después de días de incertidumbre debido al plantón que la CNTE mantiene en el primer cuadro desde el pasado 1 de junio.

Minutos antes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en su cuenta de la red social X que ya había grupos musicales ensayando, entre ellos La Banda El Recodo, que dará un show después del juego inauguran entre las selecciones de México y Sudáfrica.

“Ahí estaré, junto a ustedes, para vivir esta fiesta histórica que une culturas, pasiones y corazones a través del futbol”, dijo.

Desde las primeras horas de este jueves, cientos de aficionados esperaron la apertura de las vallas metálicas que cercan el Zócalo para poder ingresar al festival. Fue poco después de las 10:00 horas que policías abrieron algunas vallas para que pudieran ingresar.

La realización del Fan Fest para disfrutar del Mundial 2026 en el Zócalo estaba en duda, a unas horas de la ceremonia inaugural del torneo, que por primera vez organizan tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La mayoría de las valles permanecía sin ser retiradas. Mateo Reyes

Anoche, el gobierno federal no informó sobre el procedimiento, horarios o lugares de concentración, para que los aficionados puedan entrar de manera segura y ordenada al primer cuadro capitalino, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un plantón desde el pasado 1 de junio, lo que impide la realización cotidiana de las actividades comerciales y recreativas en la zona.